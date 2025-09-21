  • News24
Decisione

Allerta arancione, a Genova scuole chiuse e lezioni sospese in università

Il Coc ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei centri di formazione nel comune di Genova

Generica

Genova. Nel Comune di Genova scuole chiuse lunedì 22 settembre per l’allerta meteo arancione. È quanto ha deciso il Coc riunito nel pomeriggio al Matitone.

A renderlo noto è l’assessore alla Protezione civile Massimo Ferrante: “Si comunica che domani lunedì 22 settembre 2025 è disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei centri di formazione nel comune di Genova, per l’università sarà prevista la sospensione della didattica”.

Si attendono le altre disposizioni del Coc. Da quanto si apprende, domani saranno chiusi anche parchi, giardini e cimiteri.

Qui l’elenco dei Comuni che hanno deciso di chiudere le scuole, in continuo aggiornamento

 

