Allerta arancione, scuole aperte o chiuse: le decisioni a Genova e negli altri Comuni

Genova. Con la prima allerta arancione dell’anno scolastico, emessa da Arpal per tutta la Liguria a partire dalle mezzanotte di lunedì 22 settembre, alcuni sindaci della città metropolitana di Genova hanno deciso la chiusura delle scuole in via precauzionale. A incidere sulle scelte potrebbe essere anche lo sciopero generale per Gaza, lanciato dal sindacato Usb, che provocherà blocchi e disagi anche nel settore scolastico, a prescindere dal maltempo.

Man mano che i Comuni ufficializzano le loro decisioni, riportiamo qui tutte le informazioni disponibili.

Allerta arancione, ufficiale: a Genova scuole chiuse

Nel Comune di Genova scuole chiuse lunedì 22 settembre per l’allerta meteo arancione. È quanto ha deciso il Coc riunito nel pomeriggio al Matitone. A renderlo noto è l’assessore alla Protezione civile Massimo Ferrante: “Si comunica che domani lunedì 22 settembre 2025 è disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei centri di formazione nel comune di Genova, per l’università sarà prevista la sospensione della didattica”.

Scuole chiuse nella città metropolitana di Genova, ecco dove

Arenzano

Bargagli

Bogliasco

Cicagna

Chiavari

Davagna

Mele

Mezzanego

Pieve Ligure

Recco

Santa Margherita Ligure

Sant’Olcese

Sestri Levante

Sori

Rovegno

Torriglia