Allattamento e disostruzione delle vie aeree, l’infopoint di Asl3 in Fiumara e a Villa Scassi

Genova. In occasione della “Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita” di mercoledì 17 settembre, Asl3 organizza un doppio infopoint dedicato alla salute dei più piccoli e al supporto delle famiglie: un’occasione di informazione, consulenza e ascolto su temi importanti quali il post‑parto, l’allattamento al seno, la donazione del latte materno e la disostruzione delle prime vie aeree nei bambini.

Il tema di quest’anno, indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è infatti “la sicurezza del paziente fin dai primi momenti di vita”, con un focus sul potenziamento dell’assistenza destinata a neonati e bambini.

Il primo appuntamento si svolgerà dalle 9.00 alle 12.00 presso l’Ospedale Villa Scassi, nel Padiglione 7 al piano terra. Qui, le neonatologhe e ostetriche Asl3 saranno a disposizione per fornire indicazioni e rispondere alle domande su tutto ciò che riguarda il periodo post‑parto, le buone pratiche per l’allattamento e le modalità per diventare donatrici di latte materno.

Il secondo Infopoint sarà ospitato invece presso il Palazzo della Salute di Fiumara, nell’atrio al piano terra, in Via Operai 80. Dalle 11.30 alle 13.00, pediatra e infermiera pediatrica del Consultorio Asl3 offriranno informazioni pratiche e consigli su come intervenire correttamente in caso di ostruzione delle prime vie aeree nei bambini, illustrando le principali manovre di disostruzione e rispondendo alle domande dei genitori.

Entrambi gli incontri sono gratuiti e senza necessità di prenotare. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito asl3.liguria.it