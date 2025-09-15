Al San Martino la visita di una delegazione medici dell’ospedale cinese di Ningxia

Genova. Nell’ambito di un progetto di scambio e collaborazione internazionale finalizzato all’approfondimento delle migliori pratiche diagnostiche e terapeutiche nel campo dell’epilessia, l’ospedale Policlinico San Martino ha ospitato una delegazione di medici cinesi provenienti dall’Ospedale Universitario di Ningxia, situato nella Cina settentrionale.

Nel corso della visita i professionisti, accompagnati dal dottor Flavio Villani, direttore dell’Unità Operativa di Neurofisiopatologia e Centro Regionale per l’Epilessia, hanno potuto conoscere da vicino le nostre strutture e approfondire, attraverso presentazioni specialistiche, i protocolli adottati per la gestione e presa in carico dei pazienti affetti da epilessia.

“Un momento di confronto che rafforza il ruolo del Policlinico come punto di riferimento nella cura e nella ricerca sull’epilessia, confermandone il crescente rilievo nel panorama sanitario globale”, fa sapere la direzione sanitaria del San Martino.