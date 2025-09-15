Al Gaslini inaugurato lo sportello del patronato Inca Cgil

Genova. È stato inaugurato lunedì mattina lo sportello del patronato Inca Cgil presso la sede sindacale “la casetta” padiglione 9 dell’ospedale Gaslini.

Lo sportello offrirà consulenze per pratiche pensionistiche, di invalidità e assistenziali, maternità e congedi, riscatti di laurea e ricongiunzioni. Il Patronato avrà come principale interlocutori gli oltre 2mila addetti dell’ospedale tra diretti e indiretti e i familiari dei pazienti.

“Il nostro obiettivo è venire incontro ai bisogni di lavoratori e utenti. Quella ospedaliera è una condizione delicata, tanto più quella di un ospedale pediatrico. Avere la possibilità di effettuare le pratiche in ospedale con il supporto di personale specializzato, senza doversi prendere ulteriori permessi e risparmiando tempo rappresenta un servizio importante e di grande sostegno per chi vive la realtà ospedaliera”, sottolinea Luca Infantino, segretario generale Fp Cgil Genova.

Il progetto della Funzione Pubblica di estendere i servizi del patronato sui luoghi di lavoro è partito circa un anno fa in Amiu “Grazie alla disponibilità dell’Inca l’anno scorso siamo riusciti ad aprire uno sportello in Amiu e quest’anno al Gaslini – ricorda Gianluca Marchiani, segretario Organizzativo Fp Cgil – Nelle strutture pubbliche come gli ospedali, il patronato, oltre a lavoratrici e lavoratori si rivolge anche ai pazienti, ed è lo stesso schema che vorremmo replicare a breve anche al San Martino”.

Informazioni, consulenza, tutela dei diritti previdenziali, sociali ed assistenziali sono le principali richieste che arrivano al Patronato Inca Cgil “Il nostro obiettivo è quello di portare i servizi direttamente sui posti di lavoro coniugando l’attività sindacale di tutela collettiva a quella individuale – conclude Marco Paini, direttore Inca Genova che aggiunge – il ritorno degli assistiti è molto positivo e questo compensa lo sforzo organizzativo messo in campo dal Patronato”.