Gaza, dieci container arrivati a Music For Peace: tonnellate di aiuti pronte a partire via terra

Genova. Dieci container hanno raggiunto Genova per caricare le tonnellate di aiuti raccolto per la popolazione di Gaza da Music for Peace.

“Stiamo continuando a caricare – hanno fatto sapere dall’associazione – Gli aiuti arriveranno a Gaza spinti dal popolo delle piazze. Restiamo umani”. A collaborare sono stati Vernazza Autogru, Pline, S&L trasporti, Logtainer e Messina Line, che hanno messo a disposizione i container e si sono occupati della logistica e del trasporto.

La maxi raccolta per Gaza partita da Genova

A oggi sono stati raccolte circa 300 tonnellate di aiuti per Gaza, destinati a una missione via terra condotta in coordinamento con la Global Sumud Flotilla, nei giorni scorsi al centro di un attacco con droni. Il corridoio via terra dovrebbe partire dal confine con la Giordania, con l’obiettivo di forzare il blocco e far arrivare gli aiuti alla popolazione della Striscia.

La raccolta era iniziata con un traguardo letteralmente polverizzato: 40 tonnellate di beni di prima necessità, diventati quasi 500 tra cibo, abiti, farmaci e materiale igienico donati da genovesi e non solo. Parte degli aiuti sono stati caricati sulle barche della Flotilla, un’altra parte è stata destinata alla missione umanitaria in Sudan. Il restante dovrebbe partire a inizio ottobre via terra, una missione non meno difficile e pericolosa di quella della Flotilla.

Music for Peace lancia una nuova fiaccolata

La città intanto si prepara a una nuova grande fiaccolata per Gaza, una nuova mobilitazione lanciata proprio da Stefano Rebora, presidente di Music For Peace, dopo gli ultimi attacchi alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla.

Mercoledì sera è stato organizzato un presidio sotto la prefettura cui hanno partecipato circa mille persone che si sono poi dirette in corteo verso piazza De Ferrari, e nel corso della manifestazione Rebora ha rilanciato l’idea della fiaccolata, iniziativa che lo scorso 30 agosto aveva portato migliaia di persone in corteo anche sulla sopraelevata. L’obiettivo è raddoppiare i numeri.

“I 50mila cosiddetti di Genova devono essere l’inizio – ha detto Rebora – Ognuno di noi deve fare la propria parte. E allora immaginate se veramente riusciamo a essere 100mila, 150mila persone in mezzo alla città. Non c’è bisogno di nessuna violenza, 150mila persone bloccano tutta la città“.

Bucci: “Manifestare nei contorni della civiltà”

Anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha commentato le manifestazioni pro Gaza dei gironi scorsi: “Ognuno è libero di scendere in piazza e fare tutte le manifestazioni che vuole e soprattutto devono essere fatte nei contorni della civiltà, ovvero senza dover fare cose che sono incivili, come purtroppo è successo qualche volta anche qui a Genova nei giorni scorsi. Per cui io esorto tutti a fare le dimostrazioni, ma a farle nel contesto di civiltà, perché noi vogliamo che la nostra città sia conosciuta nel mondo come una città civile, dove è lecito manifestare”