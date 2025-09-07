  • News24
In mattinata

Anziano aggredito da una mucca sul monte Biscia: gravissimo in ospedale

L’uomo si trovava in un prato quando è stato attaccato. L’animale, per motivi da accertare, lo ha caricato provocandogli diversi traumi e ferite

Ne. Un uomo è stato portato d’urgenza in ospedale con l’elicottero dopo essere stato aggredito da una mucca sul monte Biscia, sopra Ne, nell’entroterra di Chiavari

L’uomo, un pensionato, si trovava in un grande prato quando è stato attaccato. L’animale, per motivi da accertare, lo ha caricato provocandogli diversi traumi e ferite.

In soccorso sono intervenute l’ambulanza della Croce Rossa di Cogorno e l’automedica, oltre al Soccorso Alpino e ai carabinieri forestali.

Viste le condizioni dell’uomo è stato disposto il trasferimento in ospedale con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. È stato dunque accompagnato al San Martino in codice rosso.

