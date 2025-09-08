Affitti, Genova è la città con il rendimento più alto d’Italia

Genova. Salgono i redditi da affitto a Genova nel secondo semestre del 2024.

Secondo l’analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, il mattone si conferma una scelta di investimento importante per gli italiani e rappresenta il 18,4% del totale delle compravendite realizzate dalle agenzie affiliate, in leggero calo rispetto al 19,5% di un anno fa. La città con la percentuale più elevata di acquisti per investimento è Napoli (39,3%), ma è Genova a far registrare i rendimenti maggiori.

Nel capoluogo ligure infatti il rendimento annuo da canone di locazione per un bilocale da 65 mq è aumentato rispetto a un anno fa arrivando al 7,6% in più, complice l’aumento dei canoni di locazione nell’ultimo anno.

Subito dopo Genova ci sono Palermo con 7,2% e Verona con 6,7%. Gli investitori d’altronde preferiscono le città universitarie, e le aree con la presenza di atenei e di aziende che attirano lavoratori fuori sede, dotate di servizi e sottoposte a interventi di riqualificazione.

In genere, chi investe nel settore immobiliare non guarda solo ai rendimenti da locazione ma anche alla rivalutazione del capitale. Dal 1998 al 2024, limitando l’esame alle grandi città italiane risulta una rivalutazione dei prezzi del 51,5%. Quella che si è rivalutata maggiormente è stata Milano con 140,3 seguita da Firenze con 82,7%.