Aeroporto, D’Angelo (Pd): “Ma quale acquisto dalla Regione, oggi la Liguria è isolata”

Genova. “Mentre il presidente Bucci fantastica di acquistare l’aeroporto Cristoforo Colombo con fondi regionali – dopo averci già provato da sindaco con il Comune di Genova – i cittadini liguri si trovano a pagare tariffe aeree scandalose per raggiungere la Capitale. Oggi volare da Genova a Roma costa più che volare da Roma a New York. È il paradosso di una Regione sempre più isolata, con un aeroporto ridotto ai minimi termini e una politica che ignora le vere priorità del territorio”.

Così Simone D’Angelo, segretario metropolitano del Pd Genova e consigliere regionale della Liguria. “L’acquisto dell’aeroporto da parte della Regione non risolve nulla se non si affrontano i problemi strutturali – afferma – pochi voli, tariffe alle stelle, assenza di rotte strategiche e una gestione che non ha saputo rilanciare lo scalo. Genova è tagliata fuori dai grandi flussi nazionali e internazionali, e questo ha conseguenze gravissime”.

“Oggi studenti, lavoratori e turisti sono costretti a partire da Milano o Pisa per trovare voli accessibili. Le imprese liguri perdono competitività, attrattività e collegamenti con mercati strategici, e chi vive in Liguria è sempre più isolato, con un trasporto pubblico insufficiente e un aeroporto che non decolla”, continua D’Angelo.

“Serve un piano serio di rilancio, non operazioni di marketing. Vogliamo sapere quali rotte verranno attivate, quali investimenti verranno fatti per attrarre compagnie aeree, e come si intende abbattere i costi per i cittadini. Comprare l’aeroporto senza un progetto è come comprare una nave senza sapere dove andare. La Liguria ha bisogno di connessioni, non di parole”, conclude il dem.