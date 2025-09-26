Aeroporto, il Comune di Genova manifesta interesse per entrare nella società di gestione

Genova. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha inviato una lettera formale a Camera di Commercio e Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, soci dell’Aeroporto di Genova, per esprimere l’interesse dell’amministrazione comunale ad aderire alla compagine societaria che gestisce lo scalo genovese. Così in una nota diramata dal Comune.

La sindaca ha chiesto agli attuali azionisti del Cristoforo Colombo di considerare l’interesse manifestato dal Comune di Genova “in occasione di qualsiasi futura modifica, variazione o integrazione della compagine” societaria. Con questa comunicazione, “la sindaca – si legge ancora nella nota – sottolinea l’importanza di un coinvolgimento attivo del Comune nel futuro sviluppo dello scalo”.

Il Comune di Genova ha ribadito quindi la propria disponibilità a partecipare ai futuri approfondimenti legati alla gestione e allo sviluppo dell’aeroporto,” un’infrastruttura strategica per la crescita e la competitività della città, auspicando una collaborazione proficua tra tutti gli attori coinvolti”, concludono dal Comune.

La mossa arriva, almeno temporalmente, dopo alcune dichiarazioni del presidente della Regione Liguria Marco Bucci che ha espresso la volontà, come ente entrare nell’azionariato dell’aeroporto con una quota di maggioranza. Bucci, a mezzo stampa, ha anche affermato che se gli attuali azionisti (Autorità portuale al 60% e Camera di Commercio di Genova al 40%) non fossero intenzionati a contemplare una vendita di quote alla Regione, la stessa sarebbe pronta a costituire una nuova società con cui partecipare, nel 2029, alla gara pubblica per la gestione.

E in queste stesse ore – come anticipato da Genova24 – si parla anche di un possibile ingresso della Regione Liguria come partner di maggioranza nella compagine societaria dell’azienda di trasporto pubblico Amt Genova.