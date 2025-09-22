Waterfront Levante di Genova, arriva un hotel di lusso Accor Sofitel: aprirà nel 2027

Genova. Accor ha annunciato l’arrivo a Genova del Sofitel Genoa Waterfront, un nuovo hotel di lusso che aprirà le porte nel 2027 nell’area del Porto Antico. Il progetto, sviluppato in collaborazione con AG Group, segna il debutto del marchio Sofitel nel capoluogo ligure e punta a trasformare il Waterfront di Levante in un polo di riferimento per il turismo luxury in Italia.

La struttura, inserita nel progetto del Waterfront del Renzo Piano Building Workshop, sarà parte integrante della riqualificazione urbana del fronte mare genovese. A sostenerne la realizzazione anche Orion Capital Managers e CDS Holding SpA, investitori e sviluppatori del nuovo Waterfront.

Il Sofitel Genoa Waterfront offrirà 120 camere, di cui 20 suite, spazi di ristorazione con ristorante e bar panoramico, un’area benessere con spa e piscina, palestra e sale meeting per eventi e conferenze. L’interior design è pensato per unire l’eleganza francese del brand Sofitel con il patrimonio marittimo e culturale della città.

“La posizione dell’hotel sarà strategica anche grazie ai nuovi collegamenti ferroviari ad alta velocità: dal 2026 Genova sarà raggiungibile da Milano in soli 53 minuti, aprendo nuove opportunità di sviluppo turistico e business”, dicono da Sofitel, auspicando il completamento dei lavori del terzo valico.

Secondo Maud Bailly, amministratore delegato di Sofitel, l’Italia rappresenta un mercato chiave per la crescita del brand, che dopo il successo di Sofitel Roma Villa Borghese amplia così la propria presenza nel segmento luxury con un progetto che valorizza il legame tra stile francese e tradizione ligure.

AG Group, primo operatore turistico integrato in Italia con oltre 20 anni di esperienza, sarà partner operativo dell’hotel. Il fondatore e presidente Andrea Girolami ha sottolineato come “l’apertura del Sofitel Genoa Waterfront consolidi la strategia del gruppo nell’hospitality di lusso, creando una destinazione in grado di attrarre turismo internazionale e valorizzare il territorio”.

Con questo progetto, “Sofitel rafforza la propria espansione in Italia, dove sono già in programma nuove aperture a Milano, Venezia e Palermo. L’arrivo del Sofitel Genoa Waterfront colmerà un vuoto nel mercato locale, offrendo a Genova il primo vero hotel di lusso internazionale e rafforzando l’attrattiva della città nel panorama turistico e congressuale”, si legge nel comunicato stampa del gruppo.