Accoltellamento in via Pré, trentenne al San Martino

Genova. Un uomo di trent’anni è stato accoltellato venerdì mattina in via Pré, nel cuore del centro storico cittadino.

L’uomo, originario del Nord Africa, è stato colpito all’addome da un connazionale da un coccio di bottiglia al culmine di una lite.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Misericordia Genova insieme con l’automedica inviata dal 118, che ha accompagnato il ferito all’ospedale San Martino in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sull’accaduto sta indagando la polizia. L’aggressore è stato scappato, gli investigatori stanno cercando di rintracciarlo e di accertare le cause alla base dell’aggressione.