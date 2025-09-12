  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
In mattinata

Accoltellamento in via Pré, trentenne al San Martino

Sull’accaduto sta indagando la polizia. Non è chiaro ancora se l’aggressore è stato bloccato né le cause alla base dell’aggressioe

polizia centro storico

Genova. Un uomo di trent’anni è stato accoltellato venerdì mattina in via Pré, nel cuore del centro storico cittadino.

L’uomo, originario del Nord Africa, è stato colpito all’addome da un connazionale da un coccio di bottiglia al culmine di una lite.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Misericordia Genova insieme con l’automedica inviata dal 118, che ha accompagnato il ferito all’ospedale San Martino in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sull’accaduto sta indagando la polizia. L’aggressore è stato scappato, gli investigatori stanno cercando di rintracciarlo e di accertare le cause alla base dell’aggressione.

Più informazioni
leggi anche
carabinieri centro storico
Vico degli adorno
Accoltellato in centro storico per una banale lite: denunciato un 45enne
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.