Indagini in corso

Lite tra amici finisce a coltellate, un ragazzo in ospedale con ferite a braccia e gambe

Uno dei due ha raggiunto l’altro a casa, ma una volta nell’appartamento è nata una lite dai toni sempre più accesi culminata quando uno ha preso un coltello da cucina

Genova, Una lite tra amici è degenerata nel sangue giovedì mattina in un’abitazione di Valbrevenna. Due giovani, 25 anni e 29 anni, sono finiti in ospedale dopo che uno dei due ha accoltellato l’altro durante la discussione.

È successo all’alba di giovedì. Uno dei due ha raggiunto l’altro a casa, ma una volta nell’appartamento è nata una lite dai toni sempre più accesi culminata quando uno ha preso un coltello da cucina e ha colpito il rivale a un braccio e a una gamba.

Nell’abitazione sono arrivate la Croce Verde di Casella, la Croce Rossa di Torriglia e l’automedica. I soccorritori hanno prestato le prime cure al giovane ferito e poi lo hanno accompagnato in codice giallo all’ospedale Galliera. L’aggressore, anche lui lievemente ferito, è stato invece portato al Villa Scassi in codice verde.

Presenti anche i carabinieri per ricostruire cosa sia effettivamente accaduto e le cause dell’accoltellamento.

