A10, incidente all’alba sul ponte San Giorgio: una ferita e bivio temporaneamente chiuso

Genova. Incidente stradale poco prima delle 6 di oggi, lunedì 29 settembre, sulla autostrada A10 Savona Genova all’altezza della parte terminale di ponte San Giorgio.
Una donna di circa 50 anni alla guida di un’automobile ne ha perso il controllo per motivi da chiarire. E’ rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo, con alcuni traumi.
Per liberarla sono stati chiamati anche i vigili del fuoco, sul posto insieme all’automedica del 118 e ai militi della Croce Verde di Sestri.
Presente anche personale di Autostrade per l’Italia che ha dovuto chiudere temporaneamente il bivio tra la A10 e la A7 obbligando all’uscita a Genova Ovest.
Sul tratto tra Genova Pra’ e lo svincolo si sono formati fino a nove chilometri di coda.
La donna, estratta dalle lamiere, ha riportato la frattura di una caviglia, anche se il suo codice di ricovero all’ospedale Galliera è stato rosso, per dinamica.