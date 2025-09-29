  • News24
Mare

A Valencia annunciato l’arrivo di Gnv Virgo, alimentata a Gnl sarà sulla rotta Genova-Palermo

La nave partirà quindi verso l’Italia, dove, prima di entrare in servizio, è prevista la cerimonia di battesimo l’11 dicembre in Sicilia

Valencia. Si è tenuta ieri a bordo di Excelsior ormeggiata presso il porto di Valencia la VI edizione dei GNV Awards, l’evento annuale organizzato dalla Compagnia di traghetti del Gruppo MSC per celebrare e rafforzare il proprio legame con i partner commerciali, confermare il proprio impegno e la propria attenzione verso il settore trade e premiare le migliori agenzie di viaggio partner.

L’edizione 2025 dell’ormai celebre evento ha visto la partecipazione di circa 150 rappresentanti di agenzie di viaggio italiane e internazionali. Nel programma della due giorni, come di consueto, la cerimonia di premiazione per la consegna dei riconoscimenti a 18 partner commerciali e la nomina dei nuovi Élite Partner, le migliori agenzie di viaggio selezionate nell’ambito dell’omonimo programma lanciato nel 2017 che garantisce loro di beneficiare di alcuni vantaggi e iniziative dedicate, oltre alle nuove agenzie Premium.

Nel corso della serata è stato annunciato che GNV Virgo, la prima nave della Compagnia alimentata a GNL, verrà consegnata nei prossimi giorni in Cina all’armatore presso i cantieri Guangzhou Shipyard International (GSI). La nave partirà quindi verso l’Italia, dove, prima di entrare in servizio sulla rotta Genova-Palermo, è prevista la Cerimonia di Battesimo l’11 dicembre nel porto di Palermo.

L’evento è stato inoltre occasione per annunciare che il 13 ottobre 2025 sarà la data di apertura delle vendite per la prossima stagione estiva e per presentare i risultati di GNV nella stagione appena conclusa: nel periodo giugno-settembre 2025 la compagnia ha movimentato 1,7 milioni di passeggeri segnando un incremento del 9% sullo stesso periodo dell’anno precedente. In Italia, la Sardegna si conferma il fiore all’occhiello con una crescita del 6% nel periodo estivo, grazie a importanti interventi di refitting e digitalizzazione delle navi operative sulle rotte verso l’isola, che hanno comportato un importante miglioramento degli spazi comuni e dei servizi garantendo una crescita dell’indice di soddisfazione degli ospiti (NPS).

Ottimi risultati anche per la Sicilia, che segna un aumento del 10%, trainato soprattutto dalla Napoli–Palermo, dalle nuove navi e da investimenti mirati che hanno consentito di far crescere ulteriormente il mercato e migliorare l’esperienza a bordo. Sul fronte estero il Marocco si distingue con un una crescita del 6%, supportato da cinque navi dedicate e da un importante incremento di personale marocchino a bordo delle navi (+100 risorse nell’ultimo anno); in Tunisia si registra il +8% grazie a una nuova linea diretta che ha migliorato tempi e qualità del servizio; buono, infine, l’avvio dei collegamenti in Algeria, che conferma il potenziale di questo nuovo mercato. Stabili le Baleari e l’Albania che nel periodo estivo segnano un risultato in linea con l’anno precedente.

«I risultati di quest’estate confermano che stiamo andando nella direzione giusta: +9% non è solo un numero, ma il frutto di scelte concrete. Abbiamo investito in refitting mirati e digitalizzazione per rendere il viaggio sempre più confortevole, convinti che “ogni istante del viaggio conta”. In Sardegna lo abbiamo dimostrato: si può crescere anche senza nuove navi, puntando su qualità del servizio e spazi ripensati; in Sicilia, invece, l’arrivo di nuove unità e una rete più solida hanno dato una spinta decisiva alla domanda.

All’estero stiamo consolidando le nostre posizioni, in Tunisia con collegamenti più diretti e in Marocco con più personale locale a bordo che arricchisce l’esperienza dei passeggeri, mentre apriamo nuovi fronti come l’Algeria. L’imminente arrivo di GNV Virgo, la nostra prima nave a GNL, segna un passo concreto verso minori emissioni e maggiore efficienza: sostenibilità e competitività devono procedere insieme. Continueremo a lavorare fianco a fianco con i partner per ottimizzare capacità e offerta, migliorare puntualità ed esperienza di viaggio e cogliere le opportunità di un mercato che resta sfidante ma pieno di potenziale.» ha dichiarato Matteo Della Valle, Chief Commercial Officer di GNV.

