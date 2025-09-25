A Santa Maria di Castello arriva “Game Day”, un weekend dedicato al gioco e alla creatività

Genova. Un intero fine settimana dedicato al gioco, alla creatività e al confronto culturale. Sabato 4 e domenica 5 ottobre, dalle 10 alle 19, il chiostro di Santa Maria di Castello (via Santa Maria di Castello 29/33) ospita Game Day all’interno del Festival Mura 25 Handmade edition

Game Day è un evento aperto a tutte le età che intreccia talk, laboratori, giochi da tavolo, scacchi, LEGO, giochi di ruolo, cosplay, fotografia e performance K-Pop.

L’iniziativa si apre con l’intervento di Francesca Ghio, delegata del Comune di Genova alle politiche per i giovani, e con l’inaugurazione della mostra fotografica Gratis vera arte, gioia in ogni parte di Samantha Michelini, accompagnata da un talk a cura di Daniele Bencivenga e Marco Cartiglia, presidente di Sacs.

I TALK

Il programma dei talk affronta temi di grande attualità:

Il nuovo disagio giovanile tra gioco d’azzardo e ritiro sociale (con esperti di psicologia, educazione e diritto).

(con esperti di psicologia, educazione e diritto). Il gioco da tavola come strumento educativo e culturale , con divulgatori e professionisti del settore.

, con divulgatori e professionisti del settore. Onda Coreana, un viaggio tra musica, cinema e turismo legato alla Corea del Sud.

LABORATORI PER BAMBINI

Durante gli incontri i più piccoli potranno partecipare a laboratori creativi: “Ritratto Astratto” a cura dell’Associazione Pepita Ramone e “Esploratraccia” con Mila Sbrugnera, arteterapeuta.

GIOCHI E PERFORMANCE

Dal gioco libero con i Giochi Corsari, le sessioni di Beyblade e giochi di ruolo inclusivi con La Porta dei Mondi, alle prove di scacchi con ASD Poldo’s, fino alle costruzioni con Liguria Bricks: il Chiostro diventa uno spazio di socialità e divertimento.

Da non perdere: il Raduno Cosplay con shooting fotografico gratuito e la performance K-Pop della Moonlight Crew (sabato 4 ottobre ore 16.30).

Parallelamente, presso i Giardini Rotondi, sabato 4 ottobre si svolgeranno le attività ludico-sportive a cura di BB Tennis, dedicate ai più piccoli.

GIOCARE PER INCONTRARSI

Game Day Mura 25 nasce con l’obiettivo di valorizzare il gioco non solo come intrattenimento, ma come occasione di crescita, incontro e benessere comunitario. Un contenitore che unisce linguaggi diversi – dal digitale al tradizionale – offrendo a bambini, ragazzi e adulti un luogo di partecipazione condivisa.