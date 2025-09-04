A Rapallo un altro weekend tra musica, letteratura e divertimento sul lungomare

Rapallo si prepara a vivere un nuovo fine settimana all’insegna della musica, della cultura e del divertimento.

Si comincia questa sera, giovedì 4 settembre, con un nuovo appuntamento della 27ª edizione del Festival Organistico Internazionale. Alle 21.15, all’Oratorio dei Bianchi, sarà protagonista il recital di Edmond Voeffray, organista titolare della Cattedrale di Sion. L’artista elvetico presenterà una scaletta di brani suddivisa in due sezioni: “Suite Valeriana attraverso la storia della musica dal XV al XX secolo” e “Suite dei Bianchi”.

Venerdì 5 settembre il lungomare, chiuso al traffico per l’occasione, si accenderà dalle 22 con il Fluo Party, una serata tra la musica di DJ69 e giochi di luce che promette grande partecipazione. La festa riprenderà sabato sera, sempre sul lungomare, sempre dalle 22 e sempre con DJ69, con il divertente Schiuma Party. Montagne di schiuma bianca e soffice, creeranno un’atmosfera suggestiva e divertente in cui ballare, ridere e lasciarsi trasportare dalla musica.

Sabato 6 settembre la giornata si aprirà con un momento dedicato alla letteratura: alle 19, a Villa Tigullio, si terrà il secondo incontro della rassegna “Aspettando il Premio Rapallo BPER Banca”. Ospite sarà la scrittrice Elisabetta Pozzi, che presenterà “Letture da Euripide, Jean Anouilh, Liliana Segre”. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.