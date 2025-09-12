“A new vision for urban living”. Torna la Genova Smart Week: gli appuntamenti dal 17 al 23 novembre

Genova. “A new vision for urban living”: tavolo di confronto a livello nazionale e internazionale sull’evoluzione delle città intelligenti e sostenibili, la Genova Smart Week torna per la sua undicesima edizione da lunedì 17 a domenica 23 novembre 2025. L’evento, promosso dall’Associazione Genova Smart City e dal Comune di Genova, è organizzato con il supporto di Clickutility Team e si propone di raccogliere e valorizzare le buone pratiche, le idee e le soluzioni per costruire città smart e a misura d’uomo.

«Una città intelligente – afferma la sindaca di Genova, Silvia Salis – non si misura solo con la tecnologia che usa, ma soprattutto con la capacità di ascoltare le persone e rispondere ai loro bisogni con politiche sostenibili e inclusive. Ecco perché il ruolo dell’amministrazione è davvero centrale e la Genova Smart Week è un’occasione importante per fare il punto su quello che il Comune può fare per rivitalizzare la città e renderla più attrattiva, lavorando insieme alle tante eccellenze locali nel campo della ricerca, dell’istruzione, agli incubatori di impresa e ai principali protagonisti nei settori dell’energia, della logistica e dell’high tech. Tra gli appuntamenti della Smart Week, si affronteranno anche molte altre tematiche che ci stanno a cuore, dalla promozione di una mobilità sostenibile integrata in una visione urbanistica condivisa e rispondente alle esigenze dei cittadini alle politiche abitative con particolare attenzione alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e all’edilizia residenziale pubblica».

«La Genova Smart Week rappresenta un momento importante per avviare una nuova visione di smart city – aggiunge Francesca Coppola, assessora all’urbanistica e alla smart city del Comune di Genova –. Vogliamo costruire una città in cui l’innovazione tecnologica non sia un fine in sé, ma uno strumento per migliorare la qualità della vita, ridurre le disuguaglianze e rafforzare le comunità. Il nostro obiettivo è sviluppare una smart city capace di coniugare innovazione digitale, sostenibilità ambientale e inclusione sociale, mettendo al centro le persone e i territori».

«Una smart city ha al centro della propria mission l’uomo e il suo benessere sotto ogni aspetto, e proprio dalle istanze del cittadino è necessario progredire e sviluppare gli obiettivi di sviluppo sostenibili tesi a sostenere democrazie solide, costruire economie moderne e migliorare il tenore di vita – riflette Barbara Grasso, presidente dell’Associazione Genova Smart City –. Se vogliamo garantire il successo del Green Deal e dell’Agenda 2030, anche le amministrazioni locali devono sentirsi parte integrante della trasformazione e dare ascolto alle istanze dei cittadini che sono, e devono rimanere il motore della transizione. Per questo motivo quest’anno abbiamo ritenuto necessario coinvolgere il più possibile tutta la cittadinanza attraverso i Municipi che sono le antenne sul territorio e i ponti di collegamento grazie ai quali è possibile tradurre le politiche generali della città in azioni concrete. Serve una profonda trasformazione non solo dei comportamenti individuali e sociali, ma anche dello stesso sistema produttivo e in questo contesto le istituzioni giocano un essenziale ruolo di indirizzo e di controllo».

Alla formula collaudata, che prevede conferenze, workshop e incontri b2b al Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi e al Palazzo della Borsa dal lunedì al venerdì e nel weekend conclusivo la Smart City Experience aperta a tutti, all’insegna di eventi di taglio divulgativo per famiglie, scuole e cittadini, expo di bus e veicoli elettrici e la possibilità di test drive, la Smart Week 2025 aggiunge per la prima volta eventi in nuove location che le consentiranno di abbracciare l’intera città da Levante a Ponente, e i cui dettagli saranno svelati nelle prossime settimane.

Già ufficializzati, invece, gli otto filoni tematici su cui saranno chiamati a confrontarsi imprese, esperti, poli di ricerca, istituzioni e start up: i piani strategici della città; la smart mobility; l’inclusività, la sostenibilità e la tutela dell’ambiente; le energie rinnovabili e le comunità energetiche; la rigenerazione urbana e la riqualificazione del costruito; il monitoraggio e il controllo; l’AI per la città e la pubblica amministrazione; i principi di smart citizens e communites.

Lo scorso anno la Genova Smart Week ha registrato più di 8mila presenze tra convegni ed eventi di piazza, 150 speaker e 81 partner, raggiungendo complessivamente circa 450mila utenti attraverso i canali di comunicazione. Per tutti gli aggiornamenti, le informazioni utili e l’iscrizione alla newsletter si rimanda al sito ufficiale www.genovasmartweek.it.