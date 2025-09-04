A Genova torna lo SportAbility Day, appuntamento per tutti il 4 ottobre alla Sciorba

Genova si prepara ad ospitare la quinta edizione dello SportAbility Day, la più importante festa dello sport per tutte le abilità. Appuntamento fissato per sabato 4 ottobre nella cornice dell’impianto polisportivo MySport Village Sciorba. L’evento ideato e promosso da Stelle nello Sport è inserito nel calendario di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport e può contare sul sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige e il patrocinio di Sport e Salute, Coni, Cip e Ufficio Scolastico regionale per la Liguria.

Grazie alla preziosa collaborazione di MySport e del Municipio Media Valbisagno, l’impianto della Sciorba si trasformerà ancora una volta in un villaggio sportivo senza barriere per una giornata di sport ed inclusione. Sul rinnovato campo da calcio, sull’anello della pista di atletica e in piscina, si potranno provare 40 discipline sportive grazie alla presenza di qualificati istruttori di Federazioni e Associazioni e di numerosi testimonial “capitanati” come per tradizione dal campione paralimpico Francesco Bocciardo.

La partecipazione allo SportAbility Day sarà completamente gratuita per tutti. Ragazze e ragazzi con disabilità potranno “provare” le diverse attività e discipline accompagnati da familiari e amici. L’apertura del villaggio è fissata per le ore 10 con la tradizionale sfilata di apertura che rappresenta un momento di grande entusiasmo e socialità. Poi il via alle tante attività che si protrarranno fino al tardo pomeriggio. Tra gli eventi più “gettonati” i tornei di calcio integrato e la “staffettona di nuoto”. Sempre di più saranno i momenti di attività integrate in cui giocheranno insieme ragazze e ragazzi di ogni abilità. Lo SportAbility Day è ormai un appuntamento atteso non solo in Liguria. Tante sono le famiglie che arrivano dalle altre regioni del nord per una straordinaria festa “senza barriere”. Un grande gioco di squadra che ha l’obiettivo di coinvolgere ragazze e ragazzi con disabilità che ancora non hanno scoperto la “magia dello sport”. Prezioso il supporto di Bic Genova e Fondazione Ecoeridania Insuperabili.

Allo SportAbility Day sarà possibile provare tantissime discipline sportive, da quelle storiche e tradizionali alle più innovative: Arrampicata, Atletica Leggera, Badminton, Baseball, Bocce, Calcio, Calciobalilla, Calcio Free Style, Canottaggio, Ciclismo, Danza Sportiva, Didattica Subacquea, Escursionismo, Ginnastica, Giochi Tradizionali, Gioco Sport, Hockey su prato, Judo, Ju Jitsu, Nuoto, Nuoto Artistico, Padel, Pallacanestro, Pallanuoto, Pallavolo, Powerchair Hockey, Scherma, Sitting Volley, Sport Equestri, Sup, Surf, Swim Lift, Taekwondo, Tennis, Tennistavolo, Tiro con l’Arco, Vela. Ma la lista è in piena evoluzione e molte altre attività potranno aggiungersi nelle prossime settimane.

“Lo sport migliora la qualità della vita delle persone”, sottolinea Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport. “È il messaggio alla base di ogni edizione dello SportAbility Day. Quella di sabato 4 ottobre sarà un’occasione straordinaria. Sono oltre 7.000 i ragazzi con disabilità in Liguria, molti sono addirittura esonerati dalla pratica dell’educazione fisica a scuola. È a loro e alle loro famiglie che primariamente è dedicato lo SportAbility Day. Potranno provare una o più discipline sportive, scoprire la magia dello sport, con la speranza di iniziare un percorso, seguiti da tecnici appassionati e qualificati. Invitiamo le tante Associazioni che operano in Liguria a contatto con persone con disabilità a diffondere il messaggio e aiutarci ad allargare sempre più il numero di persone con disabilità che potranno così scoprire i benefici e i valori dello sport. Siamo come sempre a disposizione di Enti e Associazioni che vorranno unirsi a questa grande festa con ulteriori attività e idee che ci permetteranno di crescere ancora”.

Sul sito www.sportabilityliguria.it il conto alla rovescia è raccontato attraverso le storie di tanti campioni che saranno presenti allo SportAbility Day e il racconto delle Associazioni che parteciperanno con istruttori e atleti per offrire al pubblico una occasione speciale di provare oltre 40 discipline. E’ possibile aderire all’evento e segnalare la propria partecipazione scrivendo alla mail info@sportabilityliguria.it.

SPORTABILITY: IL PROGETTO “INCLUSIVO” DI STELLE NELLO SPORT

SportAbility Day è la festa annuale del progetto “SportAbility”, lanciato da Stelle nello Sport nel 2021 per diffondere i valori dello sport che include. Un faro “potente” su tutta la straordinaria attività sportiva, non solo agonistica, organizzata in Liguria. Un percorso quotidiano attraverso il portale www.sportabilityliguria.it dove si presentano tutte le Associazioni che operano sul territorio, fornendo anche utili informazioni di servizio e mettendo “in contatto” operatori sportivi e famiglie per un sempre maggiore sviluppo dello sport dedicato alle persone con disabilità.