A 15 anni ingoia la droga per evitare il controllo e finisce in ospedale

Genova. Un ragazzo di soli 15 anni ha provato a ingoiare 10 grammi tra crack ed eroina per sfuggire al controllo di alcuni poliziotti che stavano pattugliando il centro storico.

È successo lo scorso martedì. Il ragazzo, di nazionalità senegalese, era in via Doria quando ha visto gli agenti e ha tentato di allontanarsi. Avvicinato per un controllo, si è messo qualcosa in bocca e ha provato ad allungare il passo, ma è stato raggiunto e ha reagito con spintoni e gomitate. Alla fine ha sputato ciò che aveva ancora in bocca: 14 involucri di crack ed eroina.

Il ragazzo è stato arrestato. Con sé aveva due smartphone intestati a persone inesistenti e 100 euro in contanti, tutti elementi che hanno confermato come a 15 anni fosse, di fatto, un pusher.

La Procura per i minorenni di Genova ha disposto il trasferimento in un cpa, ma prima è stato accompagnato al pronto soccorso del San Martino, dov’è tutt’ora ricoverato, poiché ha ingerito un involucro di droga nel tentare di nasconderla.