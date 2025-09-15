  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
In centro storico

A 15 anni ingoia la droga per evitare il controllo e finisce in ospedale

L'adolescente aveva con sé 14 grammi tra crack ed eroina. Per nasconderli ha messi in bocca gli involucri e ne ha ingerito uno

polizia centro storico

Genova. Un ragazzo di soli 15 anni ha provato a ingoiare 10 grammi tra crack ed eroina per sfuggire al controllo di alcuni poliziotti che stavano pattugliando il centro storico.

È successo lo scorso martedì. Il ragazzo, di nazionalità senegalese, era in via Doria quando ha visto gli agenti e ha tentato di allontanarsi. Avvicinato per un controllo, si è messo qualcosa in bocca e ha provato ad allungare il passo, ma è stato raggiunto e ha reagito con spintoni e gomitate. Alla fine ha sputato ciò che aveva ancora in bocca: 14 involucri di crack ed eroina.

Il ragazzo è stato arrestato. Con sé aveva due smartphone intestati a persone inesistenti e 100 euro in contanti, tutti elementi che hanno confermato come a 15 anni fosse, di fatto, un pusher.

La Procura per i minorenni di Genova ha disposto il trasferimento in un cpa, ma prima è stato accompagnato al pronto soccorso del San Martino, dov’è tutt’ora ricoverato, poiché ha ingerito un involucro di droga nel tentare di nasconderla.

Più informazioni
leggi anche
controlli centro storico
Bilancio
Operazione “Alto Impatto” in centro storico: due arresti, locali chiusi e oltre 20mila euro di sanzioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.