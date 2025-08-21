  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Passaggio

Certosa e Rivarolo, sospesa per un anno la ztl: alleggerimento per i cantieri della metropolitana

Le strade interne al perimetro, quindi, sono ad oggi percorribili da tutti i mezzi e la sosta è stata quindi "liberalizzata"

ztl certosa rivarolo

Genova. E’ stata sospesa a partire da oggi e fino al 12 agosto del prossimo 2026 la zona a traffico limitato di Certosa e Rivarolo. Lo ha deciso il Comune di Genova per alleggerire la circolazione veicolare e soprattutto la sosta della zona, gravemente penalizzata dalle interferenze del grande cantiere per il prolungamento della metropolitana.

La Ztl di Certosa e Rivarolo comprende via San Michele del Carso, via Antonio Aleardi, via Torquato Tasso nella parte a ovest di via Canepari, e via Cadamosto. Questo vie, da oggi, quindi, sono transitabili da tutti i mezzi e anche la sosta è di fatto “liberalizzata” fatti salvi gli stalli speciali.

In queste ore, quindi, addetti di Aster stanno procedendo con l’occultamento o la rimozione della segnaletica che delimita la ztl, che quindi ad oggi sarà ripristinata il prossimo 21 agosto 2026.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.