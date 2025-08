Yacht sequestrato a Sestri Ponente: proprietario accusato di contrabbando ed evasione dell’iva

Genova. I finanzieri di mare della stazione navale di Genova, insieme ai funzionari dell’ufficio delle Dogane di Genova 2, hanno sequestrato uno yacht, battente bandiera Bermuda e lungo 18 metri, dal valore di 240 mila euro oltre iva, su disposizione dell’autorità giudiziaria. Lo yacht sequestrato, a motore, era in un cantiere di Sestri Ponente. Il bene di lusso è stato scovato durante l’attività di censimento delle imbarcazioni battenti bandiera estera in territorio doganale comunitario.

Secondo le prime indagini lo yacht, alato dal 2019, sembrava essere di proprietà di una società con sede nelle Bermuda, ma dopo ulteriori e mirati approfondimenti è risultato di uso esclusivo di un soggetto di nazionalità inglese e residente in Svizzera.

Dalle verifiche sulla documentazione acquisita e dalla consultazione delle banche dati in uso al corpo e all’Adm, è stato possibile riscontrare e dimostrare che fossero stati ampiamente superati i “termini di appuramento” di 18 mesi concretizzando, così, il reato di contrabbando aggravato per omessa dichiarazione e di evasione dell’iva all’importazione per 58.523,09 euro.

A effettuare il sequestro i funzionari dell’ufficio delle dogane di Genova 2 e dalla sezione operativa della stazione navale della guardia di finanza di Genova. Si tratta del risultato di una complessa indagine intrapresa nel novembre 2024 che ha portato al sequestro dello yacht in questione.

L’operazione, effettuata in coordinamento e cooperazione con l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, rientra nelle attività previste dal protocollo d’intesa sottoscritto il 3 aprile 2023 rinnovato e confermato il 28 maggio 2025.