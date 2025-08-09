West Nile, la Regione: “Sospetta zanzara positiva a Staglieno”. Il Comune: “No, è una zanzare tigre”

Genova. “È stato ritrovato a Genova un sospetto insetto vettore positivo al West Nile nella zona del cimitero di Staglieno durante la sorveglianza entomologica prevista dal Piano di sorveglianza e controllo delle Arbovirosi in Regione Liguria”. Lo ha reso noto ieri sera la Regione che spiega che lunedì 11 agosto si riunirà il Tavolo tecnico intersettoriale regionale per la prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi che vede coinvolti, tra gli altri, Regione Liguria, Asl 3, Comune di Genova, Università di Genova e tutti i membri del Tavolo interessati al caso per valutare le misure da adottare come, ad esempio, trattamento, monitoraggio, e disinfestazione.

A stretto giro tuttavia il Comune di Genova precisa che “non ci sono pericoli per la salute: la zanzara individuata, del genere Aedes (Zanzara tigre)” e non è in grado di trasmettere quindi il virus West Nile”.

“Sarà comunque attivato il trattamento larvicida e adulticida nel raggio di 100 metri, a scopo precauzionale, come da protocollo – spiegano da palazzo Tursi – Lunedì mattina saranno decise le modalità di intervento e i monitoraggi aggiuntivi nell’apposito tavolo regionale intersettoriale, con la presenza anche dei tecnici comunali”

Per informazioni su come difendersi dalle zanzare invasive visita la pagina dedicata https://www.regione.liguria.it/homepage-salute/ultime-dal-canale/item/38626-zanzare-come-difendersi-e-consigli-medicina-viaggi.html