Protocollo

West Nile, nel cimitero di Staglieno scatta la disinfestazione contro le zanzare potenziali vettori

La decisione è stata presa dopo il ritrovamento di un sospetto insetto positivo al virus che in Italia ha fatto 19 vittime

Genova. Anche nel capoluogo ligure scattano le operazioni di disinfestazione da zanzare per prevenire casi di West Nile. La decisione è stata presa dopo il ritrovamento, all’interno del cimitero monumentale di Staglieno, di un sospetto insetto positivo al virus che in Italia ha fatto 19 vittime.

Lunedì mattina si è riunito il tavolo tecnico intersettoriale regionale per la prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi che vede coinvolti, oltre alla Regione Liguria anche Asl 3, Comune di Genova, Università di Genova-Distav.

Il tavolo ha deciso le azioni che verranno attuate nelle prossime ore a Staglieno, già oggetto di monitoraggio quindicinale coordinato dal Distav. Da lunedì saranno installate trappole per esemplari adulti per individuare eventuali altri esemplari infetti, e  saranno inoltre cercate eventuali carcasse di uccelli, animali vettori del virus West Nile, e, in casi di ritrovamento, saranno consegnate all’istituto zooprofilattico per le indagini del caso.

A scopo precauzionale è stata inoltre disposta l’attuazione del protocollo che si attua in caso di ritrovamento di insetto vettore infetto acclarato: in base a quanto concordato dal tavolo tecnico, il Comune di Genova effettuerà, nella serata tra martedì e mercoledì, trattamenti adulticidi abbattenti all’interno del cimitero, trattamenti antilarvali, oltre che nel raggio di 100 metri del ritrovamento dell’insetto, come da protocollo, anche nelle aree perimetrali pubbliche del cimitero.

