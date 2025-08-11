Genova. Anche nel capoluogo ligure scattano le operazioni di disinfestazione da zanzare per prevenire casi di West Nile. La decisione è stata presa dopo il ritrovamento, all’interno del cimitero monumentale di Staglieno, di un sospetto insetto positivo al virus che in Italia ha fatto 19 vittime.

Lunedì mattina si è riunito il tavolo tecnico intersettoriale regionale per la prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi che vede coinvolti, oltre alla Regione Liguria anche Asl 3, Comune di Genova, Università di Genova-Distav.

Il tavolo ha deciso le azioni che verranno attuate nelle prossime ore a Staglieno, già oggetto di monitoraggio quindicinale coordinato dal Distav. Da lunedì saranno installate trappole per esemplari adulti per individuare eventuali altri esemplari infetti, e saranno inoltre cercate eventuali carcasse di uccelli, animali vettori del virus West Nile, e, in casi di ritrovamento, saranno consegnate all’istituto zooprofilattico per le indagini del caso.

A scopo precauzionale è stata inoltre disposta l’attuazione del protocollo che si attua in caso di ritrovamento di insetto vettore infetto acclarato: in base a quanto concordato dal tavolo tecnico, il Comune di Genova effettuerà, nella serata tra martedì e mercoledì, trattamenti adulticidi abbattenti all’interno del cimitero, trattamenti antilarvali, oltre che nel raggio di 100 metri del ritrovamento dell’insetto, come da protocollo, anche nelle aree perimetrali pubbliche del cimitero.