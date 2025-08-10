Weekend di test per Genoa e Sampdoria, la Virtus Entella passa in Coppa Italia

Il Genoa pareggia 2 a 2 in rimonta contro il Rennes (Ligue 1), la Sampdoria supera 1 a 0 il Pontedera (Serie C) e la Virtus Entella batte 4 a 0 la Ternana (Serie C) in Coppa Italia, nel prossimo turno sfiderà il Cagliari.

Genoa in rimonta

In casa dei francesi del Rennes i rossoblù di Patrick Vieira vanno sotto due volte subendo le reti di Al-Tamari al 21′ e di Cissè al 72′. La reazione nell’ultimo quarto d’ora con le reti di Malinovskyi al 72′ e di Østigard nel recupero. Domani lunedì 11 agosto l’allenamento al Signorini a porte aperte è stato posticipato alle ore 18,30. Come nel triangolare di Oviedo, spazio a Vitinha nel ruolo di prima punta con Colombo subentrato. Linea mediana di quantità dal primo minuto con Frendrup e Masini. Dall’inizio anche Valentin Carboni. Per De Winter si è fatto sotto anche il Milan.

Rennes (3-5-2): Samba; Rouault (78′ Aït Boudlal), Jacquet, Faye; Frankowski (46′ Nagida), Rieder, Cissè, Fofana, Merlin; Al-Tamari (78′ Yildirim), Meïté (60′ Blas). A disposizione: Alemdar, Bamba, Nagida, Wooh, Salah, Yildirim, Blas, Kalimuendo, Aït Boudlal. Allenatore: Habib Beye

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy (74′ Ekhator), Marcandalli (74′ Østigard), Otoa (26′ Vasquez), Martin; Frendrup (74′ Ellertsson), Masini; Carboni (57′ Sabelli), Stanciu (74′ Ekuban), Grønbæk (57′ Malinovskyi); Vitinha (57′ Colombo). A disposizione: Siegrist, Sommariva, Sabelli, Østigard, Vasquez, De Winter, Fini, Thorsby, Ellertsson, Malinovskyi, Venturino, Ekhator, Ekuban, Colombo. Allenatore: Patrick Vieira

Sampdoria di misura

Il goal al 7′ del primo tempo del nuovo acquisto Çuni consente ai blucerchiati di superare 1 a 0 il Pontedera, squadra che milita nel campionato di Serie C. Nelle ultime due uscite contro squadre di terza serie, l’altra finita 0 a 0 contro il Novara, la squadra di Donati ha segnato solo un goal. Per quanto valgono queste amichevoli, un dato da tenere comunque presente.

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti (25′ s.t. Ravaglia); Riccio (25′ s.t. Diop), Ferrari (28′ s.t. Malanca), Vulikic (32′ s.t. Giordano); Depaoli (32′ s.t. Papasergio), Ferri (18′ s.t. Conti), Bellemo (28′ s.t. Girelli), Ricci (1′ s.t. Henderson), Benedetti (1′ s.t. Ioannou, 32′ s.t. Pedrola); Sekulov (1′ s.t. Coda), Çuni (18′ s.t. La Gumina). A disposizione: Casalino, Paratici. Allenatore: Donati.

Pontedera (4-2-3-1): Vannucci; Perretta, Pretato, Vona, Migliardi; Milazzo, Pietra; Vitali, Scaccabarozzi, Polizzi; Andolfi.

A disposizione ed entrati nel corso della ripresa: Raffi, Biagini, Corradini, Gueye, Tarantinio, Paolieri, Pietrelli, Bassanini, Herculano, Tempre, Coviello, Innocenti.

Allenatore: Menichini.

Prima ufficiale: poker alla Ternana per la Virtus Entella

La formazione di mister Chiappella fa valere la categoria di differenza e schianta con un poker la Ternana di mister Liverani. Reti messe a segno al 16′ da Russo (E.), al 59′ da Franzoni, al 70′ da Fumagalli (E.) e all’ 85′ da Di Mario.

Virtus Entella: Colombi; Parodi (Cap.), Tiritiello, Marconi; Boccadamo (57′ Mezzoni), Benali (57′ Nichetti), Karic (72′ Dalla Vecchia), Di Mario; Franzoni, Guiu (79′ Castelli), Russo (57′ Fumagalli). A disposizione: Gariti, Del Frate, Palomba, Casarotto, Matteazzi, Ndrecka, Ghio, Bottaro, Portanova. Allenatore: Andrea Chiappella

Ternana: Vitali; Maestrelli (57′ Bruti), Capuano (Cap.), Martella (84′ Biondini); Romeo, Vallocchia, McJannet, Donati; Orellana (64′ Longoni), Coltorti (84′ Turella); Ferrante (64′ Donnarumma). A disposizione: Morlupo, Franchi, Loiacono, Fulga, Bellavigna, Semeraro. Allenatore: Fabio Liverani