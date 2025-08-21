Tenta la spaccata in una farmacia di Voltri: arrestato un sedicenne

Genova. Un sedicenne è stato arrestato dalla polizia dopo avere tentato una spaccata in una farmacia di via Camozzini, a Voltri.

È successo la notte scorsa, a chiamare il 112 un residente che ha sentito forti rumori provenire dalla strada, si è affacciato e ha notato che un ragazzo stava provando a entrare nella farmacia sottostante.

Su posto i poliziotti della questura, che hanno trovato ancora davanti alla farmacia il ragazzo e individuato all’interno un grosso blocco di cemento utilizzato per infrangere il vetro e un cacciavite con la punta spezzata.

Portato in questura il ragazzo, cittadino tunisino, si è rifiutato di fornire le proprie generalità minacciando e insultando gli agenti. È stato arrestato e trasferito in un centro di prima accoglienza in attesa di convalida.