  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Avviso

Voltri, divieto di balneazione per la parte di spiaggia vicino al Cerusa

Nei prossimi giorni i tecnici di Arpal torneranno sul porto per monitorare la situazione e verificare se i valori di balneabilità saranno tornati nella norma

Generica
Genova. A seguito di un controllo sulla qualità delle acque effettuato da Arpal, il Comune di Genova ha disposto il divieto temporaneo di balneazione sulla spiaggia Cerusa di Voltri.
Si tratta della parte più a ponente del grande spiaggione del quartiere e corrisponde al tratto dove sfocia il torrente che attraversa la valle retrostante. Il tratto oggetto dell’interdizione è compreso tra il civico 1 di via Romana di Voltri e il civico 30 di via Camozzini, per una lunghezza complessiva di 354 metri.
Nei prossimi giorni i tecnici di Arpal torneranno sul porto per monitorare la situazione e verificare se i valori di balneabilità saranno tornati nella norma.
Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.