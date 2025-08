Volotea, accordo con Air Caraïbes e French bee: più facile volare da Genova ai Caraibi e nel Nord America

Genova. Volotea, la compagnia aerea che collega le piccole e medie città europee, annuncia un accordo di interlinea con Air Caraïbes e French bee.

Grazie a questa collaborazione, i passeggeri in partenza da otto città europee collegate da Volotea a Parigi Orly, tra cui Genova, potranno viaggiare verso numerose destinazioni internazionali.

L’accordo siglato da Volotea consente di raggiungere più facilmente i Caraibi (Cancún, Santo Domingo, Punta Cana), le Antille-Guyana, gli Stati Uniti, il Québec, la Polinesia Francese e La Réunion, usufruendo di un itinerario integrato via Parigi Orly.

I vantaggi per i passeggeri includono: biglietto unico per l’intero viaggio; trasferimento automatico dei bagagli fino alla destinazione finale; coincidenze ottimizzate via Orly.

Le destinazioni servite da Air Caraïbes e French bee comprendono Guadalupe, Martinica, Guyana Francese, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Bahamas, Repubblica Dominicana, Messico, Canada, Polinesia Francese e, nel caso di French bee, anche Stati Uniti (Miami, San Francisco, Los Angeles, Newark).