Il ritorno in Serie B della Virtus Entella coincide con un buon pareggio col risultato di 1 a 1 contro la Juve Stabia. La formazione campana l’anno scorso aveva partecipato ai playoff. Qui gli highlights della partita.
Virtus Entella – Juve Stabia 1 a 1
Subito pericolosa la squadra di Chiappella, calcio d’angolo battuto rasoterra sul primo palo, Franzoni taglia e gira con il destro verso la porta, di un nulla a lato il suo tentativo.
Minuto 20, Nichetti carica il tiro da fuori, una deviazione crea una traiettoria pericolosa, brividi sulla schiena di Confente ma solo calcio d’angolo per i biancocelesti.
Palla messa dentro per il colpo di testa di Piscopo sul secondo palo, niente di fatto, il suo tentativo termina debole sul fondo.
Incredibile occasione per l’Entella alla mezz’ora, ancora da calcio piazzato, spizzata per Marconi sul secondo palo che si tuffa di testa sulla sfera all’interno dell’area piccola, miracolo di Confente che con il piede sinistro evita il gol.
Mosti mette dentro dalla trequarti, deviazione aerea di Bellich, Colombi controlla in presa bassa. Minuto 42.
Calcio d’angolo battuto da Mosti, Candellone riesce a trovare una deviazione in acrobazia sul primo palo, ospiti avanti. Minuto 47, 0-1.
Palla dentro per Guiu che difende la sfera, appoggio per Karic che si coordina con il sinistro, non è il suo piede, la palla si spegne non distante dall’incrocio dei pali.
Calcio di punizione battuto dentro da Guiu che pesca Marconi sul secondo palo, stacco imperioso e risultato di nuovo in parità. Questa volta non può farci nulla Confente, 1-1 al 60’.
Minuto 85, ribaltamento di fronte micidiale dei biancocelesti, Fumagalli mette dentro una palla tagliata, Confente non trattiene, Tiritiello se la trova lì ma clamorosamente non riesce a inquadrare lo specchio.
Non ci sono altre occasioni, Entella e Juve Stabia si dividono la posta in palio.