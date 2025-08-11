Oggi Villa Gentile riapre al pubblico, sopralluogo sulla pista della sindaca Salis

Genova. Oggi, lunedì 11 agosto, l’impianto sportivo di Villa Gentile, nel levante cittadino, riapre al pubblico. Sono infatti stati completati i lavori di ripristino della pista di atletica che avevano reso necessaria la chiusura per alcune settimane.

Alla vigilia della riapertura la sindaca di Genova Silvia Salis, che sul campo di Villa Gentile è cresciuta sportivamente e letteralmente (il padre era il custode e la famiglia viveva all’interno della struttura), ha svolto un sopralluogo con Carlo Rosiello, presidente di Fidal Liguria.

“Finalmente atlete, atleti e appassionati potranno tornare ad allenarsi qui, dove anche io ho mosso i primi passi da martellista – dice Salis in un video pubblicato sui social – questo impianto per me ha un forte valore sentimentale, mio padre Eugenio ne è stato il custode per tanti anni, io vivevo qui e ho compreso in fretta quanto questo impianto sia importante per Genova e la sua comunità. Crescendo in un impianto sportivo, capisci qual è il suo valore sociale, il suo ruolo per la collettività. Non vediamo l’ora di rivedervi qui a correre, marciare, saltare e lanciare”.

La nuova pista di atletica di Villa Gentile dopo il lavori

Gli orari di apertura di Villa Gentile

Dall’11 al 14 agosto l’impianto sarà aperto dalle 17 alle 20, mentre dal lunedì successivo, il 18, gli orari di apertura saranno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, e al sabato dalle 8 alle 12.

Gli ultimi lavori di manutenzione ordinaria, dallo sfalcio dell’erba alla pulizia del parcheggio fino alla relativa riapertura, finiranno entro il 24 agosto e nelle prossime settimane arriverà l’omologazione della Fidal, che ha già inserito due gare nel calendario di settembre.

Gestione e lavori al campo di Villa Gentile

Il consorzio ha ottenuto l’affidamento temporaneo dell’impianto sportivo, rispondendo a una manifestazione di interesse con il relativo bando pubblicato nel 2022. Attualmente la gestione dell’impianto è stata differita temporaneamente con proroga tecnica, legata alla necessità di eseguire dei lavori, iniziati lo scorso 4 giugno, che hanno riguardato la pista dopo che era emerso uno “sfarinamento” del manto, dovuto all’uso del materiale.

Nel 2019, infatti, la pista di atletica era già stata rifatta, ma per un difetto di un componente chimico è stata oggetto di rifacimento da parte della stessa ditta che aveva eseguito i lavori nel 2019, essendo questi ultimi in garanzia.

Nel dettaglio dell’intervento, dopo la pulizia del sottofondo bituminoso è stato steso il primo strato di nero resinoso: con il secondo strato di finitura dello stesso colore della pista esistente, sono state tracciate le corsie e tutto ciò che serve per la nuova omologazione della pista per le gare ufficiali, in accordo con la Fidal. Nelle prossime settimane si prevede l’omologazione della pista, previa verifica dei tecnici federali.