Villa Gentile, ecco la nuova pista di atletica: riaprirà l’11 agosto

Genova. Sono terminati i lavori di rifacimento del manto della pista di Villa Gentile e questa mattina l’impianto è stato consegnato al consorzio gestore Obiettivo Sport e Salute 4.0.

Villa Gentile: quando riapre la pista di atletica

L’impianto sportivo riaprirà al pubblico lunedì 11 agosto nei seguenti giorni e orari:

– dall’11 al 14 agosto, dalle ore 17.00 alle ore 20.00;

– dal 18 agosto, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Le manutenzioni ordinarie all’impianto, dallo sfalcio dell’erba alla pulizia del parcheggio fino alla relativa riapertura, si concluderanno entro il 24 agosto.

«Villa Gentile ha per me un forte valore sentimentale. Sono felice che gli interventi sulla pista siano stati completati, restituendo un presidio sportivo fondamentale alla città, alle società dell’atletica genovese e alle centinaia di utenti che qui trovano benessere fisico e mentale – dichiara la sindaca di Genova Silvia Salis – Nei prossimi giorni la pista sarà pienamente operativa, pronta ad accogliere atlete e atleti, agonisti e amatori, tornando a essere quel punto di riferimento per lo sport cittadino che ben conosciamo. E sono felice di poter anticipare che per settembre sono già state fissate due gare nel calendario della Fidal».

La nuova pista di atletica di Villa Gentile dopo il lavori

Il consorzio ha ottenuto l’affidamento temporaneo dell’impianto sportivo, rispondendo a una manifestazione di interesse con il relativo bando pubblicato nel 2022. Attualmente la gestione dell’impianto è stata differita temporaneamente con proroga tecnica, legata alla necessità di eseguire dei lavori, iniziati lo scorso 4 giugno, che hanno riguardato la pista dopo che era emerso uno “sfarinamento” del manto, dovuto all’uso del materiale. Nel 2019, infatti, la pista di atletica era già stata rifatta, ma per un difetto di un componente chimico è stata oggetto di rifacimento da parte della stessa ditta che aveva eseguito i lavori nel 2019, essendo questi ultimi in garanzia.

I lavori per la nuova pista di atletica

Nel dettaglio dell’intervento, dopo la pulizia del sottofondo bituminoso è stato steso il primo strato di nero resinoso: con il secondo strato di finitura dello stesso colore della pista esistente, sono state tracciate le corsie e tutto ciò che serve per la nuova omologazione della pista per le gare ufficiali, in accordo con la Fidal. Nelle prossime settimane si prevede l’omologazione della pista, previa verifica dei tecnici federali.