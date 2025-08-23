Genoa, Vieira: “Col Lecce pareggio giusto, non era scritto che dovessimo vincere”

Genova. Patrick Vieira ritiene che il pareggio per 0-0 del Genoa contro il Lecce sia il risultato più giusto per l’esordio della sua squadra. “È stata una partita difficile, loro hanno fatto una bella partita, erano aggressivi. Noi abbiamo avuto un paio di opportunità, non abbiamo creato abbastanza per meritare questi tre punti“.

Il mister rossoblù è consapevole che la squadra ha ancora tanto da lavorare: “Abbiamo sbagliato tanti passaggi, il Lecce non ci ha lasciato spazio, non ha avuto paura di uscire e a metterci sotto pressione e abbiamo preso questo punto”.

Con il pressing così alto il Genoa era costretto a far girare palla optando magari per la scelta non ideale e così tante palle lunghe, poca superiorità a centrocampo nonostante il numero di giocatori fosse spesso in favore del Genoa, un po’ di confusione nel gioco. Il Genoa non è riuscito a imporsi e a mettere alle corde il Lecce e per Vieira, a fare la differenza rispetto alle uscite precedenti, è stata la qualità dell’avversario: “In tanti pensano che abbiamo l’obbligo di vincere contro il Lecce, dobbiamo accettare che loro possono venire e vincere la partita e hanno meritato questo pareggio. Non era scritto che noi dovessimo vincere, nella metà bassa della squadra sono più forti dell’anno scorso”.

Tuttavia il mister è convinto che il Genoa sia sulla strada giusta: “Stiamo crescendo come squadra e dobbiamo continuare a lavorare. L’atteggiamento è giusto, il gruppo non voleva perdere”.

Lecce ha comunque creato pochi pericoli. La difesa è risultata solida: “Sull’aspetto difensivo − dice Vieira − abbiamo fatto un bel lavoro, sono contento della performance di Marcandalli, ha fatto un’ottima partita, è un giovane che l’anno scorso era andato in prestito e sta crescendo. Abbiamo anche tanti nuovi giocatori che devono conoscere la Serie A, sono soddisfatto di questo punto”.

In effetti le due incursioni più pericolose del Lecce sono nate da errori nei passaggi da parte del Genoa e per Vieira occorre sistemare sia alcuni aspetti offensivi sia difensivi: “L’equilibrio ha permesso alla squadra di prendere questo punto e quando staremo meglio fisicamente saremo meglio anche tecnicamente”.

Tra le note positive l’ingresso di Ekhator: “Sono contento della sua settimana di lavoro, si è creata questa opportunità di giocare stasera, volevamo dare più profondità all’attacco”. Per Colombo invece una partita difficile, è apparso anche un po’ indietro a livello di forma: “Ha sofferto molto i centrali del Lecce, alti e dinamici e poi non siamo riusciti a giocare bene per trovare i nostri centrocampisti nonostante la superiorità a centrocampo”.

Anche per Carboni il problema è la tenuta fisica, secondo Vieira: “Ha mancato un po’ di ritmo, anche se l’ho visto meglio delle ultime partite”, mentre per Gronbaek il fatto di non aver giocato da tempo e di dover abituarsi a un campionato come la Serie A è ciò su cui dovrà lavorare: “Qui è difficile trovare lo spazio e toccare la palla, bisogna solo avere pazienza, entrambi i giocatori sono sulla strada giusta”.