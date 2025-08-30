Viabilità Genova, via XXV Aprile resta chiusa fino al 20 settembre

Genova. Via XXV Aprile, nel centro di Genova, resterà chiusa fino al 20 settembre. Lo ha stabilito il Comune di Genova con un’ordinanza che proroga il termine per la chiusura dei cantieri inizialmente prevista fino a ieri, 29 agosto, almeno per quello che riguarda la parte della strada più vicina a piazza De Ferrari e quindi la svolta su via Roma.

I cantieri sono quelli per la fase 1 dei quattro assi della mobilità e sono iniziati il 5 agosto. La chiusura di via XXV Aprile ha reso necessaria la creazione di una rotonda e del doppio senso di marcia in via Interiano e piazza Fontane Marose. Gli autobus Amt dal 5 agosto transitano su via XII Ottobre.

Mentre si sta ancora analizzando la possibilità di far diventare temporaneamente via Roma a doppio senso, dopo la fase 1 dei cantieri inizierà la seconda che vedrà comunque la parziale chiusura di piazza Fontane Marose. La terza fase chiuderà anche via Interiano rendendo inaccessibile la piazza per chi arrivi da Portello.