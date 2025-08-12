  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Il punto

Code per i traghetti, oggi a Genova viabilità da bollino rosso dalle 16 alle 19

Apertura straordinaria di varco dei Mille in caso di iperafflusso. Potenziato il dispositivo di polizia locale e protezione civile

code lungomare canepa

Genova. La giornata si è aperta, per i genovesi iscritti al servizio telegram della polizia locale, con un nuovo avvertimento: oggi, martedì 12 agosto, tra le 16 e le 19, è previsto traffico molto intenso nelle aree di via Balleydier, via Albertazzi, via di Francia e zone limitrofe, a causa dell’afflusso verso gli imbarchi dei traghetti. Anche nelle restanti ore della giornata, tuttavia, i volumi di traffico resteranno elevati.

Il porto si prepara a una nuova giornata da “bollino rosso” sul fronte della viabilità, con otto partenze di traghetti e una nave da crociera. Il primo traghetto, diretto a Barcellona/Tangeri, è previsto alle 12. Alle 18 la partenza della crociera Msc (non di enormi dimensioni) da Ponte dei Mille, seguita alle 19 da due collegamenti per Olbia e Porto Torres. Alle 21.30 partiranno tre traghetti verso Porto Torres, Olbia e Palermo, mentre alle 22.30 salperà quello per Tunisi e alle 23 la nave per Palermo/Malta.

Lo scenario odierno arriva dopo un fine settimana di pesanti disagi sul fronte del traffico. Domenica, le code chilometriche hanno paralizzato il traffico e reso necessario l’intervento della protezione civile, che ha distribuito bottigliette d’acqua agli automobilisti bloccati sotto il sole. Ieri, lunedì, tutto sommato, l’imbarco di circa 55mila passeggeri si è svolto senza criticità.

Per evitare nuovi ingorghi, i varchi portuali resteranno aperti h24 senza interruzioni, una misura decisa già alla fine di luglio da autorità portuale e Comune. In caso di iperafflusso, sarà attivata – come avvenuto domenica – anche l’apertura straordinaria del varco di Ponte dei Mille, accessibile dalla Stazione Marittima. Normalmente l’accesso avviene dal Terminal Traghetti per chi esce a Genova Ovest, ma se le code dovessero formarsi già in autostrada, il traffico sarà deviato verso Genova Aeroporto e poi instradato su viabilità ordinaria fino all’ingresso alternativo.

Più informazioni
leggi anche
code porto imbarchi traghetti
Viabilità
Imbarchi ai traghetti e cantiere A7 a Busalla, nodo autostradale genovese sotto stress
coda lungomare canepa
Esodo
Assalto al porto per gli imbarchi sui traghetti: traffico bloccato a Sampierdarena
traffico imbarchi traghetti via albertazzi
Novità
Varchi Porto di Genova: nuovi orari e apertura h24 per i traghetti
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.