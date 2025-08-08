Viabilità, i cantieri dall’8 al 14 agosto a Genova: confermate le disposizioni per via XXV Aprile

Genova. Per quanto riguarda i cantieri, i lavori in corso e programmati in città tra l’8 e il 14 agosto, oltre alla conferma delle disposizioni per la zona di via XXV aprile scattate lunedì scorso, tra le principali novità di questa settimana si segnalano le modifiche alla viabilità il 13 e 14 agosto, tra Campi e Certosa, per la cerimonia di commemorazione delle vittime del crollo del ponte Morandi e il divieto di transito veicolare in via della Torrazza e via Durante, a Pra’, fino al 29 agosto, tutte le notti tra le 22.00 e le 6.00, per la sostituzione delle barriere sul viadotto autostradale San Pietro.

Si aggiungono inoltre le modifiche alla viabilità tra via Bobbio e via Montaldo, a Staglieno, fino al 1° settembre, per lavori di rinnovamento della rete gas, e il senso unico alternato in via Piombelli e via Canepari, a Rivarolo, per lavori di posa cavi.

1. CAMPI E CERTOSA – COMMEMORAZIONE CROLLO PONTE MORANDI

Dalle ore 13.00 di mercoledì 13 agosto alle ore 16.00 di giovedì 14 agosto, per la cerimonia di commemorazione delle vittime del crollo del ponte Morandi, viene istituito il divieto di fermata e sosta veicolare con rimozione forzata per i veicoli degli inadempienti, eccetto autorizzati, nei seguenti tratti stradali:

– via Argine Polcevera, nel tratto compreso fra l’intersezione con il ponte Monsignor Romero e via Campi

– via Giorgio Perlasca, nel tratto compreso fra l’intersezione con via Campi e l’intersezione con via Carlo Questa

– via Campi, lato mare, altezza civico 6 (ingresso area del “Memoriale”)

– via Walter Fillak, su entrambi i lati della carreggiata, nel tratto compreso fra l’intersezione con via Campi e via Porro (tratto a monte della “Radura della Memoria”).

Sono istituiti inoltre:

– dalle 7.30 alle 16.00 di giovedì 14 agosto, in via Argine Polcevera, nel tratto compreso fra l’intersezione con il ponte Monsignor Romero e via Campi:

divieto di circolazione veicolare eccetto autorizzati.

– dalle 7.00 alle 11.00 di giovedì 14 agosto, in via Canepari, nel tratto compreso fra l’intersezione via Jori / via Walter Fillak / via Brin e via San Bartolomeo della Certosa:

divieto di fermata e sosta veicolare con rimozione forzata per i veicoli degli inadempienti, eccetto autorizzati.

2. VIA DELLA TORRAZZA e VIA DURANTE – SOSTITUZIONE BARRIERE AUTOSTRADALI

In via della Torrazza e via Durante, fino al 29 agosto, nella fascia oraria 22.00/6.00, per i lavori di sostituzione delle barriere sul viadotto autostradale San Pietro, sono istituite le seguenti prescrizioni:

– via della Torrazza, nel tratto posto in corrispondenza del viadotto autostradale San Pietro:

divieto di transito veicolare.

– via Durante, nel tratto posto in corrispondenza del viadotto autostradale San Pietro:

divieto di transito veicolare.

La chiusura dei due tratti delle vie sopracitate non dovrà essere effettuata in contemporanea.

3. VIA BOBBIO e VIA MONTALDO – RINNOVAMENTO RETE GAS

In via Bobbio, nel tratto compreso tra passo Ferdinando Spano e via Leonardo Montaldo, fino alle ore 24.00 del 1° settembre, per i lavori di rinnovamento della rete gas, fasi 3-4-5, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. temporanea soppressione della corsia, direzione centro città, riservata al transito dei mezzi del trasporto pubblico locale.

FASE 3 notturna (fascia oraria 20.00/5.00):

temporaneo spostamento della fermata del trasporto pubblico locale “Bobbio 2 / Montaldo” (273), per la direttrice centro città, in corrispondenza del civico 250R di via Bobbio.

FASE 4 diurna:

temporaneo spostamento della fermata del trasporto pubblico locale “Bobbio 2 / Montaldo” (273), per la direttrice centro città, in corrispondenza del civico 250 rosso di via Bobbio.

FASE 5 notturna (fascia oraria 20.00/05.00):

– per i veicoli che, percorrendo via Montaldo, giungono all’intersezione con via Bobbio, obbligo di proseguire diritti verso ponte Campanella, ovvero svoltare verso sinistra – esclusivamente per gli aventi diritto – verso via Bobbio direzione monte

– per i veicoli che, percorrendo via Bobbio, giungono all’intersezione con via Montaldo, obbligo di proseguire diritti – esclusivamente per gli aventi diritto – verso via Bobbio direzione monte, ovvero svoltare verso destra verso ponte Campanella

– temporaneo spostamento della fermata del trasporto pubblico locale “Bobbio 2/Montaldo” (273), per la direttrice centro città, in corrispondenza del civico 250R di via Bobbio.

Le sopra elencate fasi lavorative non potranno mai essere attivate in contemporanea.

4. VIA PIOMBELLI E VIA CANEPARI – POSA CAVI

In via Piombelli e via Canepari, a Rivarolo, per interventi di posa di cavi, fino al 13 agosto, nella fascia oraria 8.00/18.00, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

FASE 1

– in via Piombelli, nel tratto compreso tra il civico 12 e l’intersezione con via Canepari e in via Canepari, nel tratto compreso tra il civico 43 e l’intersezione con via Piombelli:

1. limite massimo di velocità dei 30 km/h

2. senso unico alternato regolato da movieri

3. il flusso pedonale sugli attraversamenti presenti dovrà essere regolato da idonei movieri.

FASE 2

– in via Canepari, nel tratto in prossimità compreso tra via Piombelli e il civico 45 e in via Piombelli, nel tratto fino all’intersezione con via Canepari:

1. limite massimo di velocità dei 30 km/h

2. senso unico alternato regolato da movieri

3. il flusso pedonale sugli attraversamenti presenti dovrà essere regolato da idonei movieri.