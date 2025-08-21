  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Tegola

Via Struppa, un mese e mezzo di cantieri per gli assi di forza: corsie ridotte e soppressione dei parcheggi

Il cantiere aprirà il prossimo 26 agosto, lunedì, per terminare, secondo l'attuale cronoprogramma, il prossimo 8 ottobre 2025

struppa cantiere

Genova. Nuova tegola per la viabilità della Val Bisagno. Proseguono, infatti, i lavori di predisposizione dell’infrastruttura necessaria al potenziamento del trasporto pubblico secondo il progetto dei cosiddetti “Assi di Forza” e ancora una volta un nuovo cantiere stazionerà per settimane sulla sede stradale.

In particolare si tratta di lavori previsti in via Struppa, nel tratto compreso tra il civico 162 rosso e Ponte Mario Tollari. In questa zona, pur mantenendo il doppio senso, saranno ridotte le corsie viarie. Saranno inoltre temporaneamente cancellati una decina di parcheggi, mentre sarà modificata la viabilità pedonale.

Il cantiere aprirà il prossimo 26 agosto, lunedì, per terminare, secondo l’attuale cronoprogramma, il prossimo 8 ottobre 2025. Sarà inoltre soppressa la fermata del bus presente nell’area, la 242 Struppa/Rosata percorsa dalle linee 13 e 14.

struppa cantiere
Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.