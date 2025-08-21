Via Struppa, un mese e mezzo di cantieri per gli assi di forza: corsie ridotte e soppressione dei parcheggi

Genova. Nuova tegola per la viabilità della Val Bisagno. Proseguono, infatti, i lavori di predisposizione dell’infrastruttura necessaria al potenziamento del trasporto pubblico secondo il progetto dei cosiddetti “Assi di Forza” e ancora una volta un nuovo cantiere stazionerà per settimane sulla sede stradale.

In particolare si tratta di lavori previsti in via Struppa, nel tratto compreso tra il civico 162 rosso e Ponte Mario Tollari. In questa zona, pur mantenendo il doppio senso, saranno ridotte le corsie viarie. Saranno inoltre temporaneamente cancellati una decina di parcheggi, mentre sarà modificata la viabilità pedonale.

Il cantiere aprirà il prossimo 26 agosto, lunedì, per terminare, secondo l’attuale cronoprogramma, il prossimo 8 ottobre 2025. Sarà inoltre soppressa la fermata del bus presente nell’area, la 242 Struppa/Rosata percorsa dalle linee 13 e 14.