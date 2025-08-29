  • News24
Via Sestri, ardesie pericolanti rischiano di cadere sulla strada: l’intervento dei vigili del fuoco

E poi il simpatico siparietto con una piccola futura vigilessa del fuoco

vigili del fuoco sestri
Genova. Ancora calcinacci e parti pericolanti per i palazzi genovesi, che da sempre devono confrontarsi con la gestione della loro integrità a fronte dei tanti elementi e fenomeni che giorno dopo giorno li consumano.
Intervento ieri pomeriggio a Sestri Ponente, dove nella omonima e centralissima via sono state segnalate alcune pericolose ardesie pericolanti. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Genova che hanno attivato la squadra di Multedo che si è recato in loco con autoscala per la messa in sicurezza della zona.
E dopo l’intervento un lieto finale di gioia inaspettata. Come riportano gli stessi pompieri, una bimba appena capace a stare in piedi ha dimostrato tutto il suo affascinato affetto per tute e mezzi rossi: “Quello che ha fatto la differenza, è stato l’entusiasmo di quello che speriamo diventi un Vigile del Fuoco che, di fronte al fascino dell’autoscala, non ha saputo resistere aprendo le braccia come per abbracciarla”.
