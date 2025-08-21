  • News24
Posto sbagliato

Via del Lagaccio, rubava nelle auto di fronte alla caserma: arrestato in flagranza dalla Polfer

Scoperto dagli agenti grazie alle telecamere, è un italiano di 45 anni

Genova. Ha cercato di rubare nelle auto parcheggiate in via del Lagaccio, ma probabilmente non sapeva che proprio lì accanto c’è la caserma della Polfer. Così un uomo di 45 anni, di nazionalità italiana, è stato scoperto in tempo reale e arrestato per tentato furto aggravato.

I fatti risalgono alla serata del 17 agosto: i poliziotti addetti alla vigilanza del corpo di guardia degli uffici del compartimento Polfer hanno notato, dalla visione delle telecamere collocate lungo il perimetro della caserma sita, un uomo che si aggirava tra le autovetture parcheggiate lungo la strada.

L’individuo ha tentato di aprire tutte le auto, finché non è riuscito ad intrufolarsi in una di queste e a rovistarne l’interno. Gli agenti lo hanno prontamente raggiunto e lo hanno sorpreso mentre commetteva l’atto in flagranza. Dagli accertamenti di polizia si è risaliti all’intestatario del veicolo, che una volta contattato dalla pattuglia ha deciso di sporgere querela.

Nella mattinata odierna si è svolto il rito per direttissima ed è stato convalidato l’arresto con obbligo di presentazione alla polizia.

