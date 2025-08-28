Via Burlando, 10 mesi di cantiere per un palazzo: senso unico alternato e riduzione dei parcheggi

Genova. Brutta tegola per i residenti di via Burlando e zone limitrofe. I primi giorni di settembre, infatti, partiranno i lavori per la ristrutturazione di un palazzo della sottostante via Montaldo ma per i quali sarà necessario aprire un cantiere “sopra” occupando parzialmente la carreggiata.

Il tratto di strada interessato è quello compreso tra i civici 8 e 10a: li saranno cancellate momentaneamente le aree di sosta e istituito un passaggio a senso unico alternato regolato da semaforo che sarà operativo 24 ore su 24. I lavori, secondo quanto emerge dalle carte, partiranno il prossimo 8 settembre per concludersi il 4 luglio del 2026.

Una vera brutta notizia per chi vive e frequenta la zona, da sempre in perenne mancanza di spazi per la viabilità e per i parcheggi. Nei mesi scorsi si erano scatenate molte polemiche per alcune multe a raffica elevate nella stessa via a causa della sosta selvaggia. Ecco, per i prossimi mesi la situazione peggiorerà. Se possibile.