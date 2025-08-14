Verso Genoa-Vicenza, Vieira: “Vogliamo essere ambiziosi e andare avanti in Coppa Italia”

Mister Patrick Vieira ha parlato alla vigilia di Genoa-Vicenza, match di Coppa Italia in programma domani al Ferraris alle 21,15. “Bilancio positivo e sono felice di avere avuto presto i giocatori. Abbiamo fatto un bel lavoro e ora vedremo nelle partite che contano. Sono molto contento della preseason”, esordisce l’allenatore. Tra i punti cardine delle sue parole, la soddisfazione per avere a disposizione un buon numero di giocatori di qualità, capaci di saltare l’uomo ed essere pericolosi segnando o fornendo assist. Un Genoa che dovrà essere ambizioso sempre mantenendo il gruppo al centro e proseguendo con l’evoluzione verso un calcio più offensivo.

“Dobbiamo ancora lavorare tantissimo – prosegue l’allenatore francese – . Abbiamo avuto giocatori andati via e altri arrivati. Ci sono ancora cose che dobbiamo migliorare. Bisogna aspettare le prime di campionato per vedere a che punto siamo. Mercato? Abbiamo iniziato a lavorare presto, qualcosa può sempre succedere. Quindi fingers crossed (incrociamo le dita) Sono contento di avere questi giocatori che stanno andando bene”.

Sul mercato il tecnico si è detto soddisfatto dei giocatori che ha a disposizione anche a livello numerico: “Sapevamo di poter perdere De Winter. Abbiamo preso quindi Ostigard. Con i giocatori dietro alla punta dobbiamo trovare ancora alcuni automatismi. Abbiamo giocatori di qualità che possono fare goal e creare opportunità. Abbiamo giocatori che possono fare danni”.

Sulla Coppa Italia, sovvertire i pronostici e provare a sognare?: “L’obiettivo è andare più lontano possibile. È una competizione importante e abbiamo voglia di fare bene. Dobbiamo cambiare mentalità e dobbiamo essere ambiziosi. Dobbiamo cercare di andare avanti”.

Sul record di abbonati: “A Moena tanta gente è venuta a vedere gli allenamenti. Hanno preso le vacanze per vedere la squadra. Dobbiamo dare il massimo. Dobbiamo essere sempre pronti a competere con lo spirito dell’anno scorso, questi tifosi lo meritano.“.

Gli assenti contro il Vicenza:”Otoa e Ekuban torneranno dopo la sosta. Tutti gli altri sono pronti per giocare la partita domani. Spazio a Siegrist al posto di Leali? Non so ancora, sceglierò domani. Non faccio scelte per far felici i giocatori ma per vincere“.

“L’anno scorso abbiamo gettato le basi di come vogliamo giocare e abbiamo un’idea di gioco chiara. Non dobbiamo disperdere quello che abbiamo fatto. Con i giocatori che abbiamo possiamo fare meglio ed è il nostro obiettivo. Squadra più offensiva? Tutte le squadre vogliono giocare bene e creare opportunità per fare goal. Sono contento di quanto visto in ritiro e siamo sulla strada giusta per fare una bella stagione“.

Cosa aspettarsi dal Vicenza (Serie C)? “Ci siamo preparati come se fosse una squadra di Serie A. Sono una squadra organizzata in difesa col 5-3-2. Dobbiamo rispettare gli avversari e dobbiamo essere mentalmente pronti per affrontare una squadra che ha voglia di eliminare una formazione di Serie A”.

Spirito di gruppo qualità: “Dovremo rispettare il gioco e gli avversari. Il gruppo è stato un elemento forte l’anno scorso. Siamo usciti da questo momento difficile essendo un gruppo. Dobbiamo continuare a mantenere questo aspetto. Giocatori come Stanciu, Carboni e Cuenca, che ha qualità interessanti, e Messias hanno qualità tecnica e possono creare situazioni che possono cambiare la partita“.

“Ekhator sta crescendo, non ha avuto molto spazio ma sta lavorando bene. Abbiamo fiducia e crediamo tanto nelle sue qualità. Deve continuare a lavorare e avere fiducia nelle sue qualità”.

Sulla sinergia tra prima squadra e formazione Primavera: “La Primavera sta facendo un bel lavoro, l’unica cosa che cambia è il ritmo delle partite e degli allenamenti ma hanno qualità tecnica“.