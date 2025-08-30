Forte vento, rami caduti in tutta la città: interventi di Aster, vigili del fuoco e polizia locale

Genova. Interventi di Aster per la rimozione di rami caduti a causa del vento a seguito delle forti raffiche di vento che hanno interessato la città.

Numerose sono state le segnalazioni relative a rami caduti sulle strade e sui marciapiedi. Le squadre di Aster sono prontamente intervenute in diverse zone del territorio comunale per garantire la sicurezza di cittadini e automobilisti, procedendo alla rimozione dei rami e alla messa in sicurezza delle aree interessate.

Gli interventi si sono svolti in tempi rapidi, in stretto coordinamento con la polizia Locale e i vigili del fuoco, al fine di ridurre al minimo i disagi e tutelare l’incolumità pubblica.