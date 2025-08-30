  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Incolumità

Forte vento, rami caduti in tutta la città: interventi di Aster, vigili del fuoco e polizia locale

Numerose sono state le segnalazioni relative a rami caduti sulle strade e sui marciapiedi

aster rami

Genova. Interventi di Aster per la rimozione di rami caduti a causa del vento a seguito delle forti raffiche di vento che hanno interessato la città.

Numerose sono state le segnalazioni relative a rami caduti sulle strade e sui marciapiedi. Le squadre di Aster sono prontamente intervenute in diverse zone del territorio comunale per garantire la sicurezza di cittadini e automobilisti, procedendo alla rimozione dei rami e alla messa in sicurezza delle aree interessate.

Gli interventi si sono svolti in tempi rapidi, in stretto coordinamento con la polizia Locale e i vigili del fuoco, al fine di ridurre al minimo i disagi e tutelare l’incolumità pubblica.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.