Ventenne in scooter fugge all’alt della polizia locale: inseguimento da brividi per le vie del centro, arrestato

Genova. Ha sfrecciato a più di ottanta all’ora di fronte a una pattuglia della polizia locale che stava facendo dei controlli sulla velocità, ma all’alt degli agenti non solo non si è fermato ma ha accelerato rischiando di travolgere l’agente. E’ successo poco dopo l’una di notte in corso Italia.

Il giovane, che era alla guida di un motociclo Piaggio e trasportava una passeggera di 17 anni, ha quindi tentato di fuggire inseguito da un’altra pattuglia della locale: ha percorso corso Marconi e viale Brigate Partigiane in direzione di piazza Verdi. All’altezza della Questura all’inseguimento si sono unite alcune volanti della polizia di Stato mentre il giovane ha bruciato un semaforo rosso uno dietro l’altro, sempre ad altissima velocità. Arrivato in via Moresco, è entrato in piazza Firpo in contromano, per arrivare in via Canevari ed è tornato indietro verso Brignole, sempre a tutta velocità.

Ancora: arrivato in piazza Verdi, ha raggiunto piazza Brignole per poi imboccare via Gropallo dove, però, è andato a sbattere contro alcuni bidoni della spazzatura. Lì, ha tentato di scappare a piedi, ma è stato raggiunto da agenti della polizia di Stato, ai quali ha opposto resistenza.

È stato fermato non senza fatica e anche grazie all’intervento di uno degli agenti della locale nel frattempo erano anche loro arrivati sul posto. Il ragazzo, un ventenne italiano, ha anche rifiutato di sottoporsi al test dell’alcol. Il ventenne, che aveva solo il foglio rosa, è risultato recidivo per resistenza e oltraggio, è stato arrestato dalla polizia di Stato. La polizia locale gli ha, invece, contestato una serie di violazioni al codice della strada per tutte le infrazioni commesse nella fuga.