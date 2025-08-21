Venerdì sera a Savignone la Festa dell’Emigrante: racconti, ricordi, buon cibo e musica

Savignone. Venerdi 22 agosto, a partire dalle ore 19.00, il Comune di Savignone, insieme all’associazione I Lunedì musicali, ricorderà i tanti cittadini emigrati in tutto il mondo, nelle Americhe e nei tanti paesi d’Europa come Svizzera, Francia, Germania e Belgio. Racconti, ricordi, buon cibo e musica animeranno la Festa dell’Emigrante.

“Quello con gli italo discendenti è un rapporto mai sopito. Da sempre manteniamo vivo il dialogo con Brasile Argentina, Uruguay Perù,Cile e Usa – spiega il sindaco di Savignone Antonio Bigotti – Siamo gemellati con Garrè, in provincia di Buenos Aires, che deve il toponimo al Savignonese Girolamo Garrè. Sono in corso da sempre scambi interculturali soprattutto con l’America Latina”.

La festa inizierà alle 19.00 in piazzetta Garrè – frazione Gabbie Superiori – con cena argentina e uruguaiana a cui parteciperanno molti discendenti di italiani oggi residenti all’estero.

Asado, empanadas, panqueques al dulce de leche e tanto mate prima di una preziosa serata musicale, alle 21.15, con il gruppo BAIRES ( Gianluca Campi, Paolo Ballardini e Alfredo Vandresi) che proporranno il meglio dei suoni di Buenos Aires tra milonghe e tanghi che hanno segnato lo sviluppo genovese nella grande capitale argentina.

Prenotazioni ancora attive al 327 217 7867.