Polizia locale, il vice Varno Maccari saluta Genova e diventa comandante a Parma

Genova. Arriva da Genova il nuovo comandante della polizia locale di Parma. A vincere la selezione è stato Varno Maccari, tuttora in carica come vicecomandante della polizia locale e dirigente del settore Regolazione della direzione Mobilità del Comune.

La procedura avviata dall’amministrazione emiliana si è conclusa nei primi giorni di agosto. E a capo della commissione di valutazione che ha esaminato i candidati c’era un altro profilo ben conosciuto a Genova: si tratta dell’avvocato Pasquale Criscuolo, oggi direttore generale e segretario generale del Comune di Parma, stessi incarichi che ha ricoperto a Palazzo Tursi dal 2019 al 2022 sotto la prima giunta Bucci.

Maccari, nato nel 1973 a Cetona (Siena), era già stato comandante di polizia locale dal 2011 al 2013 a Cassano d’Adda, in provincia di Milano. Era arrivato a Genova nel 2020 come dirigente della polizia locale, poi era stato nominato vicecomandante nel 2021, affiancato a partire dall’anno successivo da Sebastiano Campisi e Fabio Manzo.

L’addio di Maccari al Matitone sarà un’ulteriore spinta alla riorganizzazione prefigurata dalla giunta Salis, specie dopo l’inchiesta sulla polizia locale che ha portato l’ex comandante Gianluca Giurato alla direzione Ambiente e il suo vice Fabio Manzo al comando del corpo. Il nuovo dirigente del settore Regolazione della Mobilità sarà individuato tramite concorso.