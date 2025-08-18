Vandalismo e risse sui bus di Genova: l’UDC Liguria chiede più sicurezza

Genova. L’UDC della Liguria condanna con fermezza i recenti episodi di violenza e vandalismo avvenuti a bordo degli autobus della linea 1 di AMT. L’allarme è stato lanciato dopo che, nella giornata di domenica 17 agosto, si sono verificati due gravi incidenti che hanno messo a rischio la sicurezza di passeggeri e conducenti.

Il primo episodio è avvenuto nelle prime ore del mattino, quando “alcuni ragazzi” avrebbero, secondo la nota di UDC “spaccato il vetro di uno degli autobus in servizio, creando paura e disagio tra i passeggeri”. Poche ore dopo, intorno alle 10:00, un altro mezzo sulla stessa tratta, all’altezza del ponte di Cornigliano, è stato teatro di una violenta rissa che ha reso necessario l’intervento dei Carabinieri.

L’UDC Liguria denuncia la crescente frequenza di tali eventi, che secondo il partito sono alimentati dalla “grave responsabilità di locali che continuano a servire alcolici anche a notte fonda, senza alcun reale controllo, alimentando situazioni di degrado e pericolosità sociale”.

Il partito ha chiesto l’intervento immediato dell’amministrazione comunale. “Invitiamo con forza il Sindaco di Genova e l’Amministrazione comunale ad adottare provvedimenti concreti e tempestivi, con controlli capillari soprattutto nelle zone periferiche, troppo spesso dimenticate”, si legge nella nota stampa.