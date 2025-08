Prendisole cosparsi di resina in “fascia” a Pra’, gazebo distrutti sulla spiaggia dei bambini di Voltri

Genova. Due diversi episodi caratterizzati dall’alto tasso di inciviltà stanno tenendo banco, nelle ultime ore, in due diversi quartieri del ponente genovese, Voltri e Pra’.

Il primo caso è quello dei danneggiamenti riscontrati presso la cosiddetta Spiaggia dei bambini, sul litorale voltrese, gestita da realtà del terzo settore, allestita grazie a fondi comunali, e che ogni anno costituisce un punto di riferimento per le famiglie della zona.

Il secondo l’appena inaugurato Parco delle Dune, sulla fascia di rispetto di Pra’: qui ignoti hanno cosparso di una sorta di resina i gradoni prendisole sulla passeggiata rendendoli inutilizzabili.

Relativamente ai due episodi non sono scattate denunce né indagini ma entrambe le situazioni sono state raccontate sui social facendo scattare l’indignazione generale e la consueta “caccia” al colpevole. Il risultato, ad ogni modo, è la non fruibilità di due spazi pubblici per cui il ponente battaglia da tempo.

Spiaggia dei bambini: “Così, non ci resta che chiudere”

L’appello lanciato da Arciragazzi Prometeo, che gestisce le attività della Spiaggia dei bambini a Voltri è all’insegna dello sconforto. Con un lungo messaggio e alcune immagini i responsabili dello spazio raccontano di come il lavoro di mesi sia stato distrutto in poche ore: gazebo danneggiati, sporcizia abbandonata, urina sulle porte dei servizi pubblici, passerelle per disabili spostate, tubi rotti.

“Noi siamo resilienti. Ma le nostre strutture non lo sono. Sono in parte vecchie, dovevano essere cambiate e non si è potuto farlo; lo faremo per il futuro ma intanto ce le facciamo andare bene, come sono, cioè fragili. Quindi la vandalizzazione delle strutture e di due gazebo della spiaggia dei bambini, se si ripeterà, porterà ad una sola e inevitabile conseguenza. Chiudere”.

“Non solo perché le strutture non reggono ma anche perché non reggiamo noi, che lo facciamo come impegno di comunità – si legge nel messaggio – siamo forti e siamo convinti di fare bene, almeno di fare il meglio che possiamo per fare bene, e anche le recenti manifestazioni fra cui l’inizio delle giornate con i sics, i meravigliosi cani di salvataggio, dopo le tante manifestazioni ospitate, ma a tutto c’è un limite”.

“Non crediamo nella necessità di controllo ossessivo, anzi ci opponiamo culturalmente a esso; non ci crediamo perché significherebbe tradire le ragioni con cui è nata la spiaggia dei bambini, un posto libero, bello, aperto alla fruizione anche diversificata, ma ovviamente ciò non significa essere ingenui o sprovveduti. Confidiamo nel monitoraggio discreto delle forze dell’ordine; nell’attenzione della comunità”.

Resina sui gradoni in “fascia”, sgarro o scherzo di cattivo gusto?

Il Parco delle dune sulla fascia di rispetto di Pra’ è stato inaugurato nell’aprile scorso, dopo non pochi ritardi. E’ stato realizzato con l’obiettivo di migliorare la vivibilità della zona. Il progetto ha visto la riqualificazione della passeggiata a mare, con l’aggiunta di una pista ciclabile e la creazione di quattro “baie”. Una di queste presenta dei gradoni prendisole con panorama sul canale di calma e sul quartiere.

Ignoti, nelle ultime ore, hanno cosparso i gradoni con una sostanza oleosa, una sorta di resina, che rende lo spazio inutilizzabile. Da capire se si sia trattato di uno scherzo fine a se stesso, non meno grave, o se la verniciatura sia stata fatta da qualcuno per evitare che qualcun altro stazionasse sui gradoni, di giorno e di notte.

Anche in questo caso l’episodio, condiviso da un cittadino sui gruppi Facebook di quartiere, ha fatto scattare commenti e condivisioni all’insegna dell’indignazione.