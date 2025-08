“Valpolcevera assediata dai cantieri”, lo sfogo del presidente Versace: “Autorizzazioni fatte senza il territorio”

Genova. “La situazione della viabilità in Valpolcevera è estremamente critica a causa della chiusura contemporanea di via Lepanto e via Pisoni. Il Municipio ha proposto soluzioni per deviare il traffico su via Perlasca, e sta attendendo riscontro sulla fattibilità tecnica o su proposte alternative”.

Con queste parole inizia il comunicato stampa diffusa questa mattina dal presidente del municipio V Valpolcevera Michele Versace, che poi prosegue: “La situazione è resa ancora più complicata dai lavori in corso su via Semini e via Polonio e su via San Quirico dove abbiamo chiesto l’impiego di movieri almeno nelle ore di punta e dall’interruzione della tratta ferroviaria Bolzaneto-Rivarolo. Probabilmente a suo tempo le autorizzazioni alla contemporaneità di molti cantieri furono stabilite su una cartina e non sul territorio, infatti, la conoscenza dello stesso avrebbe probabilmente fatto prendere decisioni diverse senza far piombare la Valpolcevera in una situazione di blocco, nonostante in questo periodo ci sia meno movimento”.

“La città non è proprietà dei cantieri – conclude Versace – gli amministratori sono pro tempore, con l’obbligo morale di impegnarsi per gli interessi della comunità valpoceverasca, una realtà sempre più in grave sofferenza”.