Val Trebbia, Campora (Vince Liguria): “Giunta regionale e Anas confermano avanzamento progetto secondo stralcio”

Genova. “La risposta della Giunta conferma che il lavoro sulla Statale 45 prosegue con serietà e concretezza: il secondo stralcio del progetto di adeguamento tra Costafontana e Montebruno è arrivato alle fasi conclusive della progettazione e potrà essere appaltato nei primi mesi del 2026. Si tratta di un’opera strategica per migliorare la sicurezza e la fruibilità di un’infrastruttura fondamentale per l’entroterra e per la Liguria”.

Lo ha dichiarato ieri in Consiglio Regionale Matteo Campora, capogruppo di Vince Liguria – Noi Moderati, a margine della risposta all’interrogazione sullo stato di avanzamento dei lavori lungo la SS45.

“Nello specifico – prosegue Campora – la progettazione esecutiva è stata conclusa a dicembre 2024 e oggi si è in attesa del completamento della verifica di ottemperanza alle prescrizioni ambientali da parte del MASE, che si prevede possa concludersi entro novembre. Una volta chiusa questa fase, sarà possibile procedere all’appalto dei lavori per il secondo stralcio, che interesserà in particolare i comuni di Torriglia e Montebruno.

Questo aggiornamento – conclude Campora – si inserisce nel percorso già avviato con l’ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio Regionale, che chiedeva alla Giunta di monitorare puntualmente lo stato dei cantieri in corso e sollecitare interventi per ridurre i disagi ai residenti.

Il lavoro prosegue e va nella direzione giusta, continuerò a seguire da vicino ogni fase per dare risposte concrete agli amministratori locali e alla comunità dell’Alta Val Trebbia»