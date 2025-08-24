Val d’Aveto, riprendono i lavori sulla provinciale: ecco gli orari delle chiusure

Genova. Riprendono lunedì 25 agosto i lavori per ripristinare la strada provinciale 586R di val d’Aveto e mettere in sicurezza il versante dissestato dopo la frana dei mesi scorsi.

Come ricorda PiacenzaSera, la strada, che collega Marsaglia (Piacenza) e Rezzoaglio (Genova), era stata riaperta lo scorso 8 agosto – dopo il completamento di una prima parte dei lavori nei pressi dello sbarramento della diga di Boschi – con due tratti a senso unico alternato. Dal 25 agosto al 12 settembre sarà di nuovo chiusa, ma solo nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) tra le 7.30 e le 12.30 e tra le 14 e le 18, secondo un’organizzazione oraria scelta anche per ridurre al massimo l’impatto sul trasporto pubblico.

L’importo complessivo degli interventi svolti in questi mesi nel tratto interessato – che era stato chiuso nel marzo scorso per lo sviluppo di un importante fenomeno franoso che presenta diverse criticità ed aveva determinato la caduta di massi sul piano viabile – è pari a circa 400mila euro. Avrà un importo complessivo pari a 300mila euro l’ulteriore intervento di consolidamento e messa in sicurezza del tracciato stradale già pianificato dal servizio Viabilità, che ringrazia sia le ditte esecutrici dei lavori, “per l’impegno che ha consentito di ridurre al massimo i tempi dell’interruzione”, sia l’utenza “per gli inevitabili disagi già sopportati e per quelli che dovranno essere affrontati al fine di consentire il completamento delle opere programmate”.