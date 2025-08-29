L’Under 21 pesca da Genova: Baldini convoca Venturino, Fini, Cherubini e Pafundi

Silvio Baldini pesca da Genova nella sua prima tornata di convocazioni da commissario tecnico dell’Under 21. Nella lista degli Azzurrini ci sono infatti Lorenzo Venturino, Seydou Fini, Luigi Cherubini e Simone Pafundi.

I primi due, genoani, e gli altri due, blucerchiati sono nella rosa che affronterà Montenegro e Macedonia del Nord nel girone di qualificazione all’Europeo 2027.

Per Venturino si tratta della prima chiamata con l’Under 21, mentre Fini era già stato convocato da Carmine Nunziata nell’Europeo di quest’estate. Per quanto riguarda Pafundi invece si tratta di un ritorno: il classe 2006 aveva saltato la manifestazione continentale, ma ha già due presenze con gli Azzurrini. Per Cherubini prima chiamata.